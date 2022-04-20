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Yunus Emre Balcı, rotayı Türkiye'ye çevirdi

Almanya'da çok sevilen genç şarkıcı Yunus Emre Balcı, "artık Türkiye'de müzik adına güzel işlere imza atacağım" dedi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 14:18
Yunus Emre Balcı, rotayı Türkiye'ye çevirdi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Almanya'da doğup büyüyen genç şarkıcı Yunus Emre Balcı, 16 yaşından beri sözü müziği kendisine ait yüzlerce besteye imza attı. Sözlerin Bittiği Yer, Gözlerin, Rüzgar gibi şarkılarıyla Almanya'da hit olan şarkılarıyla çok sevildi. Dijital satışları hızla yükselen müzisyenin yeni şarkıları önümüzdeki yaz müzikseverlerle buluşacak. Genç şarkıcı Yunus Emre Balcı, artık Türkiye’ye yerleşmek istediğini burada eğitim hayatını tamamlayarak müzik adına  güzel işlere imza atmak istediğini söylüyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre Balcı
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