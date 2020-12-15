Yüksel Balcı: Kirk Hammett ile Galatasaray’ı Flo Rida ile İstanbul’u konuştuk

Metallica’nın efsane gitaristi Kirk Hammett ile Galatasaray hakkında sohbet ettiğini söyleyen Balcı, “Rap’çi Flo Rida ile de Türkiye’yi konuşmuştuk. Bana İstanbul’u çok sevdiğini söyledi” dedi.

2009 yılında yerleştiği Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde gece hayatına adım atan Yüksel Balcı, kurduğu Yüksel Presents adlı şirketiyle San Francisco’da konser ve parti organizasyonları düzenliyor. Dünyaca ünlü sanatçıları sahneye çıkaran Balcı, davetlerinde de sanat dünyasının önde gelen isimlerini ağırlıyor.

FUTBOL SOHBETİ

Ünlü yıldızlarla ilgili anılarını paylaşan Yüksel Balcı, bir partisinde Metallica grubunun efsanevi gitaristi Kirk Hammett’ı ağırladığını ve ünlü yıldızla Galatasaray hakkında sohbet ettiğini söyledi: “Kirk Hammet benim bir partime katılmıştı. Ortaklarımla beraber kendisiyle uzun ve keyifli bir futbol sohbeti gerçekleştirdik. Biz o sırada Galatasaray’ın Ali Sami Yen’de oynayacağı maça bilet arıyorduk. Onunla ilgili konuşmuştuk.”

İSTANBUL’U ÇOK SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ

Partisinde DJ’lik yapan Flo Rida ile de Türkiye hakkında konuştuklarını anlatan Yüksel Balcı, ünlü rap’çinin İstanbul hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: “Türkiye hakkında konuşurken bana ‘İstanbul’u önceleri çok merak ediyordum, 2013 yılında konser için geldiğinde gezme fırsatı buldum. Gerçekten güzel bir şehir, çok sevdim’ dedi.”

Haber: Elif Hayvalı