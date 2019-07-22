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YÖNETMENE ŞOK HAREKET

Ünlü yönetmen Erkan Nas, iki gün önce, sosyal medyasında, "Nerede Görülmüş Set Yarıda Bırakılıp Sarışın Olacağım Diye Tutturmak? Bu Kadın Çılgın" paylaşımıyla dikkat çekti.

YÖNETMENE ŞOK HAREKET

Ünlü yönetmen Erkan Nas, iki gün önce, sosyal medyasında, "Nerede Görülmüş Set Yarıda Bırakılıp Sarışın Olacağım Diye Tutturmak? Bu Kadın Çılgın" paylaşımıyla dikkat çekti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:35
11 Okunma
YÖNETMENE ŞOK HAREKET

HABER: DİNÇER KARACALAR

    

Ünlü yönetmen Erkan Nas, iki gün önce, sosyal   medyasında, "Nerede Görülmüş Set Yarıda Bırakılıp Sarışın Olacağım Diye Tutturmak? Bu Kadın Çılgın" paylaşımıyla dikkat çekti.

Kim bu kadın yorumları yapılırken, nisan ayında "Mavi Boncuk" ve "Saymadım Kaç Yıl Oldu" single çalışması ile Türk Sanat Müziği severlerle buluşan Deniz Gençay olduğu anlaşıldı.

Mavi Boncuk klibinde koyu renk saçları ile tanıdığımız Gençay "Saymadım Kaç Yıl Oldu" klibinin çekiminde "sarışın olmak istiyorum" dedi ve seti yarıda bırakıp kuaföre gitti.

Ardından ünlü yönetmenin gönlünü alan sanatçı, klibin başında koyu kumral saçlıyken, finali sarışın olarak yaptı. Erkan Nas'ta, tekrar sosyal medyasında, "Dün sarışın olacağım" deyip, seti yarıda bıraktı, bugün sarışın olmuş geldi. Gönlümü de bir hayli aldı." sözlerini paylaştı. Gençay, 27 Temmuz da yeni imajıyla Kalamış Paysage'de sahne alacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erkan NasSosyal MedyaDeniz GençayMagazin
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