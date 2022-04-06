YÖNETMEN ALPHAN EŞELİ'DEN “MÜJDE”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Konusu, İstanbul'da geçen MÜJDE, Suriye Savaşı'nın başlamasıyla hayatları sonsuza dek değişen iki sıradan insanın hikayesi… Evini ve bildiği her şeyi kaybeden dul bir kadın olan Müjde (Lale Mansur), Suriyeli genç mülteci Sayyid (Salim Kechiouche) ile beklenmedik bir aşkın içinde bulur kendini. İlk kez hissettiği bu karşı konulmaz tutkuyla hayata yeniden bağlanan Müjde, sevdiği adama karşı en yakınlarının tepkisiyle karşılaşınca, kendini bir yol ayrımında bulur.

ISTANBUL’74 ve ATLANTİK FİLM yapımı, ödüllü yönetmen Alphan Eşeli’nin imzasını taşıyan filmin senaryosu Alphan Eşeli, Berkay Öztürk ve Salih Bozcu’ya ait.

KÜNYE

2021 / Türkiye, Fransa, ABD / 47’

Renkli, ARRIRAW 2.8K, 5.1 Sound, Türkçe, İngilizce ve Arapça

Yönetmen: Alphan Eşeli

Senaryo: Alphan Eşeli - Berkay Öztürk - Salih Bozcu

Yapımcılar: Ali Ömer Atay - Demet Müftüoğlu Eşeli

Yürütücü Yapımcılar: Juliette Menager - Ziane Hamel

Yapım: ISTANBUL’74 - SEVENTYFOUR FILMS / ATLANTIK FILM

Oyuncular: Lale Mansur, Salim Kechiouche

Görüntü Yönetmeni: Florent Herry

Kurgu: Bilal Çakay

Ses ve Müzik Tasarımı: Akın Sevgör

Şarkılar: Liana İsmail - Kamat Mariyam

Burial - Forgive (Hyperdub, 2005)

ALPHAN EŞELİ

Alphan Eşeli, 1973 yılında Ankara’da doğdu. Yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğrafçı olan Alphan Eşeli ilk uzun metrajlı filmini, yazıp yönettiği Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 (2013) ile yaptı. Eşeli, bu filmi ile 37. Montreal Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI ve Golden Zenith; 7. Hong Kong Asya Film Festivali’nde ise ‘Yeni Yetenek’ ödülünü kazandı. 57. BFI Londra Film Festivali’nde ise Sutherland Ödülü’ne aday gösterildi.

2015'te, savaşın harap ettiği ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyeli bir anne ve kızını konu alan kısa film “Küçük Kurşunlar”ı yönetti. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile iş birliği içinde başlayan projede yer alan “Küçük Kurşunlar,” uluslararası prömiyerini 43. Telluride Film Festivali'nde yaptı. Film aynı zamanda 54. New York Film Festivali ve Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nin resmi seçkisinin bir parçası olarak gösterildi. 2018'de, 8 bölümden oluşan ilk Türk vampir-drama web dizisi Yaşamayanlar (2018) prömiyerini dijital platform BluTV'de yaptı ve globalde bir Netflix yapımı olarak gösterime girdi. Eşeli, dizide aynı zamanda yapımcı olarak da görev aldı. Alphan Eşeli 2009 yılından ubgüne, eşi kreatif direktör Demet Müftüoğlu-Eşeli ile ISTANBUL'74 ve İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali'nin (IST. Festival) kurucu ortağıdır.

LALE MANSUR

Lale Mansur, 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Uzun yıllar İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde baş balerin olarak görev yapan sanatçı, oyunculuğa ilk olarak 1992 yılında BBC için çekilen Çocukluk isimli belgesel ile başladı. James Runcie'nin yönettiği Çocukluk, ünlü yazar Yaşar Kemal'in hayatını konu ediyordu. Los Angeles'ta Eric Morris Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk, İstanbul'da diksiyon eğitimi alan Mansur, 1992 yılında ilk uzun metrajlı filmi Düş Gezginleri’nde rol aldı. Usta Atıf Yılmaz'ın yönettiği film, başarılı oyuncuya Antalya Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Portakal ödülünü getirdi.

SALIM KECHIOUCHE

Salim Kechiouche, 1979 yılında Fransa'nın Lyon kentinde Cezayirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1998 yılında Fransa'da kick boks şampiyonu olan Kechiouche’ın sinema kariyeri, oyuncu ve yönetmen Gaël Morel'in Kechiouche'ı keşfetmesiyle başladı ve böylece ilk kez yönetmenin À Toute Vitesse filmi ile kamera karşısına geçti. Ardından, Gigolo, Les Amants Criminels, Grande École, Le Clan ve Le Fil gibi birçok yapımda rol aldı. 2013 yılında Kechiouche, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ve eleştirmen ödülünü kazanan La Vie d'Adèle ve Paris à Tout Prix filmlerinin yanı sıra Fransız yapımı dizi Odysseus'da rol aldı. Kechiouche, film kariyerinin yanı sıra tiyatro oyunlarında da yer alıyor.

ISTANBUL’74

ISTANBUL’74, kreatif direktör Demet Müftüoğlu Eşeli ve yönetmen Alphan Eşeli tarafından 2009 yılında, İstanbul’un uluslararası kültür-sanat sahnesiyle bağını güçlendirmek misyonuyla kuruldu.

Şehri global etkinliklere ev sahipliği yapan bir merkez olarak konumlandıran ISTANBUL’74, sanat, tasarım, moda, film, müzik, edebiyat ve mimari alanlarında uluslararası fikir liderlerini buluşturarak global anlamdaki kültürel iş birlikleri ve diyaloglara aracı olmayı amaçlıyor.

Yaratıcı etkileşimden beslenen ve gelenekselin dışında yöntemler kullanan ISTANBUL’74, kültür ve sanat alanındaki gelişime katkıda bulunma ilkesinin bir parçası olarak herkesin katılımına açık ücretsiz bir etkinlik olarak gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Kültür & Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapmaktadır.

Farklı disiplinlerden önde gelen uluslararası çağdaş sanatçıların sergilerini düzenleyen ISTANBUL’74, aynı zamanda yurt dışında da özel sergi ve etkinlikleri gerçekleştirerek yeni iş birliklerinin kurulmasına ve şehirlerarasında sürdürülebilir dinamik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunur.

ISTANBUL’74’ün çok yönlü çatısı altında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında; yerel ve uluslararası sanatçılar iş birliğiyle sergi ve özel etkinliklere imza atan sanat galerisi ‘74GALLERY, kreatif ajans ’74STUDIO, uzun ve kısa metraj filmler, müzik videoları, film jenerikleri, belgeseller, kültürel etkinlik videoları, kısa filmler ve reklam kampanyalar üzerine çalışan SEVENTYFOUR FILMS ve online bir seyahat günlüğü olarak yeni yerler ve yeni fikirler keşfetmenin yanı sıra benzersiz hikayelerden esinlenme tutkusunu hayata geçiren galeri ve mağaza ’74ESCAPE yer alıyor.

ARTIST INTERNATIONAL GROUP

Artist International Group, film, televizyon ve dijital teknoloji alanlarından marka ve profesyonelleri temsil eden bir içerik ve yetenek yönetimi şirketidir. 2017 yılında kurulan Artist International Group, Los Angeles, Londra, Paris ve Hong Kong merkezli olarak çalışmaktadır. Şirket; aktörleri, yazarları, yönetmenleri, modelleri ve müzisyenleri temsil etmenin yanı sıra medya finansmanı, marka danışmanlığı ve uluslararası kurumsal gelişim alanlarında uzmanlaşmıştır.