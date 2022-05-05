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Yiyerek Sağlıklı İncelmenin Kitabını Yazdı

Kendinizi açlığa mahkûm etmeden, birtakım “sihirli” tozlar ya da haplara bir sürü para harcamadan ya da en uygun spor salonu üyeliklerini kovalamadan ideal kilonuza ulaşmak ister misiniz? O zaman Doris Hofer’in söylediklerine kulak verin.

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:36
Yiyerek Sağlıklı İncelmenin Kitabını Yazdı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Tüm dünyada binlerce insanı zayıflatan Yaşam Koçu Doris Hofer Yemek Düşmanın Değildir adlı kitabıyla işte tam da bunu yapıyor. Yalnızca semptomları iyi etmeye yönelik şok diyetler ve diyet ürünleriyle dolu bir dünyada kilo almanıza neden olan duygunun üzerine giderek sonu gelmeyen diyet döngüsünden kurtulmanız için rehberlik ediyor. Beyninizin ve vücudunuzun nasıl işlediğini, enerjinizi nasıl yükseltebileceğinizi ve yiyeceklerle hormonal düzensizliklerinizi nasıl dengede tutabileceğinizi öğretiyor. Siz de her seferinde yeni bir yöntem deneyerek verdiğiniz birkaç kiloyu diyeti bırakır bırakmaz geri almaktan yorulduysanız bu kitap tam size göre! Doris Hofer’in yazdığı Yemek Düşmanın Değildir Destek Yayınları’ndan çıktı.

Zor olan kilo vermek değil kendin hakkındaki düşüncelerini değiştirmektir.

Gün boyunca ne yemen hatta ne yememen gerektiği hakkında sıkça düşünüyor musun? Stresli, üzgün veya yalnız olduğunda kendini sürekli buzdolabının önünde mi buluyorsun? Duyduğun her türlü diyeti deneyip daha fazla kilo almaya devam ettiysen artık değişim zamanı gelmiş demektir. Bu kitap sayesinde düşünce yapın, “Bunu bir daha asla yemeyeceğim!” katılığından, “Beni harika hissettiren her şeyi yemekte özgürüm!” anlayışına dönüşecek. Vücudunla, daha da önemlisi ruhunla bağlantı kurarak sevdiğin besinler üzerinde kaybettiğin gücü geri kazanacaksın. Kilo verme sürecinde neyi yememen gerektiğine odaklanmaktan vazgeç. Çünkü Yaşam Koçu Doris Hofer bizlere sadece keyif almak ve ihtiyacımız olan enerjiyi sağlamak için beslenmemiz gerektiğini söylüyor.

Önce Vatan Gazetesi

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Doris HoferYemek Düşmanın DeğildirYemek Düşmanın Değildir Kitap
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