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Yılmaz Morgül’den Amerika’da Cumhuriyet konserleri

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Yılmaz Morgül’den Amerika’da Cumhuriyet konserleri

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:24
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Yılmaz Morgül’den Amerika’da Cumhuriyet konserleri

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Yılmaz Morgül, Engelsiz Yaşam Vakfi yararına Amerika’da üç ayrı şehirde konser vermek için hafta başında Amerika turnesine çıktı ve ilk “Cumhuriyet Bayramı” konserini de Ohio kentinde verdi. Morgül, Michigan ve Cleveland’da da Türk ve Amerikalı seyirciler için sahneye çıkacak.

Engelsiz Yaşam Vakfı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde Amerika’da üç ayrı şehirde Yılmaz Morgül ile Türk Sanat Müziği konserleri düzenliyor. Vakfın Amerika’da bulunan temsilcileri Dilek Yıldız (Ohio) ve Arzu Yonak (Los Angeles) ın organizasyonları ile gerçekleşen konserler vakıf kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan ile başkan yardımcısı avukat Edip Önder ile Amerika’ya gitmişti.

Kırmızı beyaz smoking ile sahneye çıktı…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri içindeki ilk konseri Türk Amerikan Merkez Ohio Birliği için Ohio şehrinde veren sanatçı, Türk ve Amerikalı müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Bayramı konserlerinin ilkinde sahneye özel olarak hazırlattığı kırmızı beyaz bir smoking ile çıkan sanatçı konserinde sevilen Türk sanat müziği şarkılarını seslendirdi. Morgül, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarını yaşamış ve Atatürk’ü de gördüğünü söyleyen 95 yaşındaki Sitare Özmeral ile sahnede şarkıda söyledi. Amerika’da yaşayan 95 yaşındaki Sitare Özmeral, vakıf başkan yardımcısı Av.Edip Önder ile de dans edince de salondakilerden büyük alkış aldı. Konserin finalinde ise “Türkiyem” şarkısını seslendiren sanatçı davetlilere coşku dolu anlar yaşattı. 

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Son Güncelleme: 30.10.2019 09:52
Anahtar Kelimeler:
AmerikaKonserYılmaz Morgül
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