 YILLAR SONRA YENİDEN STÜDYODA BULUŞTULAR

İSTANBUL- Gülden, kariyerinin ilk çalışması "Soğuk Odalar" ve “Unutamam Dedin” de birlikte çalıştığı Ceceli ile yıllar sonra yeni şarkısında bir araya geldi. Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf ile dinleyicilerin heyecanını artıran Gülden, “Mustafa çok iyi bir müzisyen, çok güzel bir şarkı geliyor. Yıllar sonra yeniden bu şarkı için buluştuk. Onun uğuruna inanıyorum” dedi.

Kasım ayının son haftası DMC etiketiyle çıkması planlanan şarkının klip hazırlıklarının başlandığı iletildi.

Elif Hayvalı