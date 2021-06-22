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Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu

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22 Haziran 2021 Salı 16:45
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Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu

Best of Year Awards 2021 Uluslararası Yılın Enleri Ödülleri Muhteşem Bir Törenle Sahiplerini Buldu

AZİZ KARATAŞ / ÖZEL HABER

Ata Çağlayan imzalı gerçekleşen ödül töreni organizasyonu, iş, cemiyet ve sanat dünyasından büyük ilgi gördü. Seçkin bir davetli gurubunun katıldığı törende davetliler şıklıklarıyla göz kamaştırdılar

Önceki gün (W.B.A Worl Business Assambly) Dünya İş konseyinin yetkisiyle düzenlenen Best of Year Awards 2021 Uluslararası Yılın Enleri ödülleri İstanbul Fuat Paşa Yalısı’nda Özge Ulusoy sunumuyla düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

Ata Çağlayan organizasyonuyla gerçekleşen ödül töreni, iş, cemiyet ve sanat dünyasından büyük ilgi gördü. Seçkin bir davetli gurubunun katıldığı törende davetliler şıklıklarıyla göz kamaştırdılar.

Törende, müzik ve medyanın en iyilerinin yanı sıra, alanlarında en iyi ve seçkin markalar da ödüllerini ünlü isimlerin ellerinden aldılar.

Meslek Onur Ödülü’ne layık görülen değerli sanatçı Zafer Ergin ödülünü ünlü iletişimci Banu Noyan, Özge Ulusoy ve Ata Çağlayan’ın elinden aldı.

Sanatçı Ege’nin 90’lar performansı ve defileyle renklenen törende, ödül alan sanatçılar Yusuf Güney, Tuğçe Kandemir, Zeyd, Ece Mumay, Tuğba Ünal ve Tulga şahane sahne performanslarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattılar.

Ata Çağlayan’a Özel Parantez

İstanbul Fuat Paşa Yalısı’nda Dünya İş konseyinin yetkisiyle düzenlenen Best of Year Awards 2021 Uluslararası Yılın Enleri ödül töreninde benim gibi gecenin tamamına ünlü organizatör Ata Çağlayana’a tam not veren tüm davetliler adına burada özel bir parantez açmak istedim çünkü Ata Çağlan imzalı bu özel gece baştan sona kadar eğlence ve müzik ile donatılarak organize edilmişti. Ve gecede sadece ödül almaya hak kazananlar yer almıştı. Gecenin bir başka önemli detayı da pandemi nedeniyle geceye belirli sayıda kişiler davet edildi ve girişte hes kodu sorgulaması yapıldı. Böylelikle Ata Çağlayan bu organizasyonla bir kez daha bu camiada en iyisi benim dedirtti kendisine ve en büyük alkışı sonuna kadar hak etti. Başarılarını aldıkları ödüllerle taçlandıran davetlilerin heyecanları sahnede yaşanırken belirli aralıklarla ünlü sanatçıların sahne performansları ve özel dans gösterileri de yapılarak gece adeta bir konser havasına dönüştü.

Gecenin ödülleri:

• Meslek Onur Ödülü : Zafer Ergin

• Yılın Müzik Bestecisi : Ege

• Yılın En Başarılı Kadın Programı : Zuhal Topal'la Sofrada - Fox Tv

• Yılın Başarılı Magazin Ekibi : Hürriyet Kelebek - Sayit Durmaz

• Yılın Başarılı Ana Haber Muhabiri : Kanal D Ana Haber - İbrahim Konar

• Yılın En Dikkat Çeken Magazin Haberi : Sabah Günaydın - Gökhan Gökduman

 • Yılın Başarılı Magazin Tv Programı : Beyaz Tv Söylemezsen Olmaz- Bilal Özbilge

• Yılın Başarılı Tv Spor Programı Sunucusu : Ertem Şener

• Yılın Başarılı Tv Spor Programı : Tv 100 - Var Odası

• Yılın Başarılı Müzik Kanalı : Number1 Türk - Volkan Öksüz

• Yılın Başarılı Yabancı Pop Opera Sanatçısı : Marc Reaidy Baz

• Yılın Başarılı Erkek Sanatçısı : Yusuf Güney

• Yılın Başarılı Kadın Sanatçısı : Tuğçe Kandemir

• Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı : Ece Mumay

• Yılın Dikkat Çeken Kadın Pop Sanatçısı : Tuğba Ünal

• Yılın En Dikkat Çeken Rap Sarkıcısı : Zeyd

• Yılın Başarılı Avukatı : Av. Cüneyt Ünlü

• Yılın Başarılı Eğitimcisi : İlhan Şahin

• Yılın Dikkat Çeken İş İnsanı : Eren Şar

• Yılın Popüler Estetik ve Plastik Cerrahı : Op. Dr. Berker Büyükgüral

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yılın Enleri ÖdülleriBest Of Year Awards 2021
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