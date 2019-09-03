YILIN EN İYİ SOSYAL MEDYA DANIŞMANI

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Bu yıl 5.si düzenlenen Mood Ödüllerine birçok ünlü isim katıldı. Yılın En İyi Cover çalışması Çağla Saz mı Caz mı seçilirken, Hande Ünsal ise Yılın En İyi Kadın Sanatçısı ödülüne layık görüldü. Gecede birçok ismin sosyal medya danışmanlığını yapan Sefa Çağlar ise Yılın En İyi Sosyal Medya Danışmanı ödülüne layık görüldü. Sefa gerçekten sosyal medyada çok iyi işler yapan bir isim. Ben de severek takip ediyorum, böyle insanların yeteneklerinin takdir edilmesi benim çok hoşuma gidiyor. Devamı gelir umarım.