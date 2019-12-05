Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108659
ALTIN
273.662
DOLAR
5.7530
STERLİN
7.5670
EURO
6.3833
Burun damlası bağımlılık yapabilir
Burun damlası bağımlılık yapabilir
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim...
Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli ve değerli bir camia
Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli...
“Öpme eyleminin nedeni anne sütü ile beslenme alışkanlığı olabilir”
“Öpme eyleminin nedeni anne sütü...
TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar madalyalarını aldı
TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YILIN EN İYİ COVER YORUMCUSU ÖDÜLÜNÜ ÇİLEM DUMAN ALDI

Çilem Duman'ın, Cover olarak yorumladığı Ahmet Selçuk İlkan eseri olan "Yıllar Affetmez" Sivas Sevenleri Ödül Töreninde, En Başarılı Cover Projesine layık görüldü.

YILIN EN İYİ COVER YORUMCUSU ÖDÜLÜNÜ ÇİLEM DUMAN ALDI

Çilem Duman'ın, Cover olarak yorumladığı Ahmet Selçuk İlkan eseri olan "Yıllar Affetmez" Sivas Sevenleri Ödül Töreninde, En Başarılı Cover Projesine layık görüldü.

05 Aralık 2019 Perşembe 17:33
5 Okunma
YILIN EN İYİ COVER YORUMCUSU ÖDÜLÜNÜ ÇİLEM DUMAN ALDI

HASRET DİLEK DELİER

Bu yıl ilki düzenlenen Sivas Bileşenleri'nin gerçekleştirdiği Sivas Enleri, Tuğba Özay ve Sivas Bileşenleri Kurucusu Müslüm Türkcan'ın sunumu ile İstanbul Retaj Royal Otel de yapıldı.

Sivas kanallarında canlı yayınlanan bu yıl Sivas Enleri'nde, "Yıllar Affetmez" ile Yılın En İyi Cover Ödülünü halk oylaması ile Çilem Duman aldı.

Gazeteci Hasret Dilek Delier'e konuşan Çilem Duman; "Öncelikle Sivas doğumlu, müziğe emek veren bir sanatçı olarak tüm Sivas Bileşenlerine, projenin en başından itibaren yanımda olan süpervizor değerli duayen Ali Eşitmez'e ve eser sahibi Ahmet Selçuk İlkan'a aranjörüm Ozan Beydağı'na, yapımcı Bülent Seyhan ve Seyhan Müzik ailesine, bana inanan, yanımda olan tüm sevenlerime ve ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Çilem DumanCoverYorumcuödülHasret Dilek Delierönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POPSAV’da yönetim değişti
POPSAV’da yönetim değişti
Bit pazarına nur yağdı
Bit pazarına nur yağdı
2 okul, 1 okul arazisi bağışlandı
2 okul, 1 okul arazisi bağışlandı
Engele takılmayan maç
Engele takılmayan maç
Serdar Ortaç: Ben ne bahtsız adamım
Serdar Ortaç: Ben ne bahtsız adamım
Canım Benim’e klip çekti
Canım Benim’e klip çekti
İlk defa dans edecek
İlk defa dans edecek
Avrupa’daki down sendromlu aileler bir araya geldi
Avrupa’daki down sendromlu aileler bir araya geldi
İşaret dili ile anlaşıyorlar
İşaret dili ile anlaşıyorlar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans