YILIN EN İYİ COVER YORUMCUSU ÖDÜLÜNÜ ÇİLEM DUMAN ALDI

HASRET DİLEK DELİER

Bu yıl ilki düzenlenen Sivas Bileşenleri'nin gerçekleştirdiği Sivas Enleri, Tuğba Özay ve Sivas Bileşenleri Kurucusu Müslüm Türkcan'ın sunumu ile İstanbul Retaj Royal Otel de yapıldı.

Sivas kanallarında canlı yayınlanan bu yıl Sivas Enleri'nde, "Yıllar Affetmez" ile Yılın En İyi Cover Ödülünü halk oylaması ile Çilem Duman aldı.

Gazeteci Hasret Dilek Delier'e konuşan Çilem Duman; "Öncelikle Sivas doğumlu, müziğe emek veren bir sanatçı olarak tüm Sivas Bileşenlerine, projenin en başından itibaren yanımda olan süpervizor değerli duayen Ali Eşitmez'e ve eser sahibi Ahmet Selçuk İlkan'a aranjörüm Ozan Beydağı'na, yapımcı Bülent Seyhan ve Seyhan Müzik ailesine, bana inanan, yanımda olan tüm sevenlerime ve ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi.