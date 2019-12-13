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Yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı MR. JADE

“Mutluyum” şarkısı Mr. Jade’ye ödül getirdi. Başarılı sanatçı, söz ve müziği kendisine ait şarkıyla Türkiye Başarı Ödülleri’nde ‘yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı’ seçildi.

Yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı MR. JADE

“Mutluyum” şarkısı Mr. Jade’ye ödül getirdi. Başarılı sanatçı, söz ve müziği kendisine ait şarkıyla Türkiye Başarı Ödülleri’nde ‘yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı’ seçildi.

13 Aralık 2019 Cuma 17:00
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Yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı MR. JADE

HABER: DİNÇER KARACALAR

Mr. Jade’nin ödül mutluluğu

“Mutluyum” şarkısı Mr. Jade’ye ödül getirdi. Başarılı sanatçı, söz ve müziği kendisine ait şarkıyla Türkiye Başarı Ödülleri’nde ‘yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı’ seçildi.


Hem müzik çalışmaları hem de sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Mr. Jade, “Mutluyum” şarkısıyla büyük ses getirdi. Mr. Jade, müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan şarkıyla önemli bir ödül de kazandı.


GÖRKEMLİ TÖRENDE YILDIZLAR BİR ARADA


Türkiye Başarı Ödülleri, geçen akşam Akatlar’daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Özlem Yıldız sunumuyla gerçekleşen tören, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini buluşturdu.


YENİ ŞARKILARLA YOLA DEVAM


Türkiye’nin ünlü isimlerini bir araya getiren törende Mr. Jade’ye “Mutluyum” şarkısıyla ‘yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı’ ödülü verildi. Törene katılıp ödülünü alan Mr. Jade, “Çalışmalarımın ödülle taçlandırılması çok güzel. Müziğe yeni şarkılarımla devam edeceğim” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 13.12.2019 10:28
Anahtar Kelimeler:
MüzikSürprizşarkıcıIşadamıMr. Jade
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