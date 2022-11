Yılın düğününde gözler üzerindeydi

HABER: DİNÇER KARACALAR

İş insanı Burcu Özüyaman, Lübnanlı iş adamı Rachad Ghandour ile İstanbul’da 2 gün 2 gece süren dillere destan bir düğünle evlendi. Dini nikâh Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’ta, resmi nikâh ise Mandarin Oriental Bosphorus’ta kıyıldı. Sadece Türkiye’nin değil Orta Doğu ülkelerinin de jet sosyetesini ve iş dünyasını İstanbul’da buluşturan düğünün özel bir de konuğu vardı.



YEĞENİNİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU



Nur Demirag yeğeni Burcu Özüyaman’ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. İki düğüne de katılan Demirag şıklığıyla organizasyonun en dikkat çeken isimleri arasındaydı. Firuze Dekor’un kurucusu olan ve iş, sanat, cemiyet dünyasından ünlü isimlerle çalışan ödüllü iş kadını, yeğeni ile eşini tebrik ederek her ikisine de mutluluklar diledi.