Yıldızları sahnede parlatan modacı

Haber: Dinçer Karacalar

Tasarımcı Pınar Kerimoğlu, başta Demet Akalın, Seda Sayan, Bülent Ersoy olmak üzere müziğin devlerine hazırladığı kostümleri ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerine diktiği kıyafetlerle moda dünyasında bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti.

2019 yılında kurduğu ‘Lady Estrella’ markasıyla tasarımlarını moda tutkunlarının beğenisine sunan Pınar Kerimoğlu, gördüğü ilgi üzerine kısa sürede yurtdışına açıldı. Pandemi döneminde de üretime devam eden ve Dubai’de mağaza açan Kerimoğlu’nun çarpıcı tasarımları, şöhretler dünyasında da yankı uyandırdı.

TUTKUSUNUN PEŞİNDEN GİTTİ, BAŞARIYI YAKALADI

Moda tutkusunun peşinden giderek hobisini işi haline getiren ve dikkat çekici tasarımlarıyla ünlü isimlerin radarına girmeyi başaran Pınar Kerimoğlu, bugüne dek Demet Akalın’dan Seda Sayan’a, Bülent Ersoy kadar çok sayıda yıldız ismi giydirdi. Starların sahnesine ışıltı katan, ayrıca cemiyet hayatının tanınmış isimlerine de kıyafetler diken Kerimoğlu’nun kendi yıldızı da bir anda parladı.

ÜNLÜLER ONUNLA ÇALIŞMAK İSTİYOR

Pınar Kerimoğlu, imza attığı sahne kostümlerinin özellikle sosyal medyada büyük ses getirmesiyle moda dünyasında tüm gözleri üzerine çevirdi. Çok sayıda sanatçıdan birlikte çalışma teklifi alan başarılı tasarımcı, çalışmalarına bu yıl da ara vermeden devam edeceğini söyledi.