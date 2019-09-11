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Yıldızlar Geçidi

22. Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali’nde yıldızlar geçidi

Yıldızlar Geçidi

22. Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali’nde yıldızlar geçidi

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:52
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Yıldızlar Geçidi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

6 yıllık aradan sonra gerçekleşen 22. Altın Güvercin Beste Yaarışması ve Festivali’nde sahne alan sanatçılar Kuşada’yı yıldızlar geçidine çevirdi. 1985 yılında bir Temmuz akşamı başlayan festivalin tekrar gerçekleşmesi Kuşada halkı ve tüm müzik insanları tarafından heyecanla karşılandı. Festivalin tekrar başlaması bu şirin ilçeye heyecan getirdi.

Geçtiğimiz akşam Ediz konseri ile sona eren Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali’nde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından tüm sanatçılara hediye edilen çam fidanları, İzmir’de yanan ormanlara yeniden hayat vermek için “İzmir Tek Yürek” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında o bölgeye ekilecek. Festivalin son gününde Edis’in muhteşem sahne performansının ardından düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu. En iyi yorumcu ödülünü  Duygu Karakuş  kazanırken, Altın Güvercin Beste Yarışmasının gelenekselleşen Barış Manço Onur Ödülü bu yıl ünlü yorumcu Alpay’a verildi.

HANDE YENER 1 BESTEYİ ALBÜMÜNDE KULLANACAK 

Festivalde sahne performansı sergileyen Hande Yener sahne öncesi sorulara cevap verdi ve Altın Güvercin beste yarışmasının önemine vurgu yaptı. Sanatçı, bu yarışmada finale kalan bestelerden birini, önümüzdeki yıl çıkaracağı 20’inci yıl özel albümünde seslendirmeyi planladığını söyledi.

Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Hande Yener, sevilen şarkılarından oluşturduğu repertuvarıyla müzikseverlerden tam not aldı. Hande Yener, ayrıca sahne performansı sırasında hayranlarını sahneye alarak selfie çektirdi. Bir çok katılımcı Hande Yener ile sahnede selfie çektirme ve kendisine sarılma imkanı yakalarken, minik bir hayranı Hande Yener ile sarılmanın heyecanıyla mutluluk gözyaşları döktü.

Ziynet Sali:  Sevdiğim Adamla Evleniyorum

Ziynet Sali de Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali’nde sahne performansı sergiledi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sali, gitaristi Erkan Erzurumlu ile 15 Eylül’ de Kıbrıs’ta evleneceğini açıkladı. Cengiz Abazoğlu’nun tasarlayacağı bir gelinlikle aile arasında sade bir törenle dünya evine gireceğini açıklayan Ziynet Sali, “İlk kez gelinlik giyeceğim için tasarımı merakla bekliyorum. Düğün telaşım yok şu anda. Her şeyi ehline bıraktım ve sevdiğim adamla evleniyorum.” Şeklinde konuştu.

Röportajın ardından sahne performansına başlayan Ziynet Sali, sevilen şarkılarından oluşan sahne repertuvarıyla müziksevelere muhteşem bir gece yaşattı. Sanatçı, Sesi ve danslarının yanı sıra şarkı aralarında yaptığı esprili konuşmalarla da dinleyiciden tam not aldı. 

HALUK LEVENT; ÇAM AĞACI HEDİYE ETMEK ÇOK İYİ FİKİR

Rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent’te festival kapsamında sahne performansı sergiledi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, “Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali” nin 6 yıl aranın ardından yeniden başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Sevilen şarkılarından oluşan repertuvarının yanı sıra sahnede “Deniz Üstü Köpürür” gibi sevilen türkülere de yer veren Haluk Levent müzikseverlerden tam not aldı.

Fidanlar İzmir’e Ekilecek

Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali’nde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından hediye edilen çam fidanları, İzmir’de yanan ormanlara yeniden hayat vermek için “İzmir Tek Yürek” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında o bölgeye ekilecek. Haluk Levent ise konuyla ilgili şöyle konuştu: “Çam ağacı hediye etmek çok iyi fikir. Bu fidanları da İzmir’de yanan ormanlarımıza yeniden hayat vermek için ekeceğiz.” dedi

Edis 21 Aralık’ta Askere Gidiyor

  

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali’nin kapanış konserini sevilen sanatçı Adis gerçekleştirdi. Kuşadası Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen konser öncesi basın mensuplarına konuşan Edis, “Altı yıl aradan sonra böyle güzel ve eski  bir yarışmanın, “ben çok eski zamanlarına yetişemesem de” yeniden düzenlenmesi bence çok güzel bir şey. Katılan herkese bol şans ve başarı diliyorum.” şeklinde konuştu.

21 Aralık’ta askere gideceğini söyleyen Edis, yılbaşında askerde olacağını ve eğer komutanları izin verirse orada askerlere bir moral konseri vermeyi cok istediğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Haluk Levent’in kanser hastası hayranları Nida’yı ziyaret etmesiyle ilgili de konuşan genç popçu “Haluk abi bence bu ülke için çok önemli bir insan zaten aynı zamanda kendisi benim akrabamdır. Nida ile ve ailesi ile bir kaç aydır telefonla görüşüyorduk zaten fakat Amerika da olduğum için ziyaret edememiştim geldiğimde Haluk abimle birlikte Nida’yı ziyaret ettik hem biz hem onlar çok mutlu oldular.” dedi.

Konserde kendi şarkılarının yanı sıra Kenan Doğulu’dan “Çakkıdı” ve Mor ve Ötesi’nden “Bir Derdim Var” gibi şarkıları da seslendiren Edis, sahne performansıyla seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.

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Anahtar Kelimeler:
Altın GüvercinBeste YarışmasıKuşadası Festival
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