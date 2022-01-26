Yıldızlar CrazyLife Kalite ödüllerinde buluşacak!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Güzeller güzeli Özlem Yıldız ve yakışıklı sunucu Şenol İpek ile gecenin sunumunun renkli geçmesi beklenen yılın en büyük organizasyonunda birbirinden ünlü isimler yer alacak.Yılın en iyilerinin ödüllerini almak için bu büyük organizasyonda buluştuğu Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar'ın imtiyaz sahibi olduğu Crazy Prodüksiyon ailesinin yeni üyesi Crazylife kalite ödülleri muhteşem bir geceyle geliyor.

Birbirinden ünlü sanatçıların sahnede birer şarkılarını söyleyip adeta şovlarını sergileyeceği ve ödüllerini alacağı bu büyük gece çok konuşulacak.Büyük gecede davetlileri birde konser süprizi bekliyor.Yılın en dikkat çeken ödül gecesinde basın camiasından da yoğun katılımı bekleniyor.Geceden önemli anlar magazin dünyasında büyük ses getirecek CrazyLife dergisinde yer alacak.