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Yıldız Tilbe’den Yılmaz Morgül’e ‘‘UMMADIĞIM ANDA’’ Jesti

Yılmaz Morgül bir yıl aradan sonra Yıldız Tilbe’nin yirmi yıllık “Ummadığım Anda” adlı şarkısını kendi yorumuyla seslendirip bir de klip çekti. Yıldız Tilbe “Senin bu şarkımı okumandan onur duyarım” diyerek verdiği şarkı için de ücret talebinde bulunmadı. Yılmaz Morgül, Tilbe’nin “Bütün şarkılarım senindir” dediğini söyledi. Morgül, yeni şarkısı ve klibinin tanıtımını Etiler No:1903’te düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı

04 Ağustos 2022 Perşembe 16:43
Yıldız Tilbe’den Yılmaz Morgül’e ‘‘UMMADIĞIM ANDA’’ Jesti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yılmaz Morgül bir yıl süren sessizliği bozdu ve düzenlediği basın toplantısı ile yeni seslendirdiği şarkıyı ve klibinin tanıtımını önceki gün Etiler No:1903’te yaptı. Vizyon Production’nun ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına katılan Türk sanat müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül, meslektaşı Yıldız Tilbe’nin yirmi yıl önce piyasaya çıkardığı “Haberi Olsun” albümünde yer alan ve söz müziği Tilbe’ye ait olan “Ummadığım Anda” adlı hit şarkıyı yıllar sonra kendi yorumuyla seslendirdi. Şarkıya Kaş, Patara ve Antalya’da Saygın Bozkurt’un yönetmenliğinde klip de çeken Morgül’e Ukraynalı fotomodel ve oyuncu güzelMeriem de eşlik etti. Basın toplantısında Morgül’e Engelsiz Yaşam Vakfı yönetim kurulu üyeleri ile destek verdi.

Diğer şarkılarımı da proje albüm yap”

Şarkıyı Yıldız Tilbe’den istediğinde kendisine çok yakın davrandığını belirten Yılmaz Morgül “Yıldız, senin sesin muhteşemdir, bu şarkıyı okumandan onur duyarım. Hatta diğer bütün şarkılarımı da bir proje albüm olarak sen seslendir. Bu beni çok mutlu eder. Senin sesine muhteşem yorumuna çok uyar dedi” dedi.

2023 yılında çok farklı işlere imza atacağını da belirten Yılmaz Morgül Aralık ayında Sezen Aksu’yu ait hit bir şarkıyı da bu şekilde yeninden yorumlayacağın ve klip çekeceğini söyledi. Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe’nin bu ülkenin ozanları olduğunun altını çizen sanatçı Amerikalı bir müzik yapım şirketinin özel bir albüm çalışmasında pop ve caz şarkılarını İngilizce hatta İspanyolca okuyarak seslendireceğini söyledi.

Ukraynalı güzel ülkesinden çıkamadı...

Klipte kendisine eşlik eden Ukraynalı fotomodel ve oyuncu Meriem’i de basın toplantısına davet ettiğini belirten Yılmaz Morgül, güzel fotomodelin savaş nedeniyle ülkesinden çıkışına izin verilmediği için İstanbul’a gelemediğini söyledi. Klip çekimlerinde şarkının içinde de yer alan uçurumlarda klip çektiklerini ve tehlikeli anlar yaşadıklarını belirten ünlü sanatçı “güzel bir klip oldu” dedi.

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Yılmaz Morgül
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