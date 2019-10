Yeteneğiyle dikkat çekiyor: DJ Turgay Turgay

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

İstanbul’un her tarzdan eğlenceye sahip mekanı: Meylebi.

Son zamanlarda yeni nesil meyhaneler sükse yapmış durumda. Nişantaşı, Maslak, Taksim gibi yerlerde adım başı 3-4 tane yeni nesil meyhaneye denk gelebilirsiniz. Hepsi de bu moda olan eğlence akımını ranta çevirerek haddinden fazla ücretler talep ederek yoluna devam ediyor. 2 ekim haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da benim için yoğundu. Çünkü ben doğmuşum. Doğum günümü Büyükçekmece’de bulunan Meylebi adlı mekanda kutladım. Fiyatlar son derece uygun, 100 TL’ye eğlenceye adım atmış oluyorsunuz. Şahane mezeler ve atıştırmalıkların tadına hayran olacaksınız. Alkollü alkolsüz içecekler de tekel fiyatına sizlerle buluşuyor. Anıl Çiftçi ve Ertan Çitçi kardeşlerin işletmeciliğini yaptığı Meylebi’de her telden bir eğlence anlayışı var. Abi kardeş işlettikleri mekanda güler yüzleriyle size yabancılık çektirmiyorlar. Muhtemelen gece sonunda aile ortamının hakim olduğu, sımsıcak bir mekan olduğu gibi cümleler kuracaksınız. Gelen insanlar son derece efendi, mekanda rahatsız olmadan eğlenebilmektesiniz. Herkes bu mekanda kendini bildiği gibi halay da çekebilir, oryantal de oynayabilir... En pop şarkılarla gider yapıp, en rap şarkılarla isyan da edebilirsiniz. Meylebi’de dolu dolu bir eğlence anlayışı var. Her tarz eğlencenin en şirin hali de diyebilirsiniz. DJ Turgay Turgay’ın playlistinin de hakkını teslim etmeli. Müzik sektörüne gerçekten hakim bir DJ çünkü gerçekten DJ. Meylebi’de darbuka şov da var, dansöz şov da var. En güzeli de muhteşem bir ekibin güleryüzlü hizmetiyle mutlu olan sizin gibi yüzlerce insan... Daha nasıl bir ortamda yeni yaşa girmek ister ki bir insan? Gidip bütçenizi sarsmadan eğlenilecek bir yer. Görülmesinde fayda var.



YETENEĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Sayfamda Meylebi’den bahsederken DJ Turgay Turgay’ın emeğinden bahsetmiştim. Son zamanlarda DJ’lik sektörü büyük yara aldı, fenomen sıfatına bürünen herkese DJ deniyor, gerçek DJ’leri unutuyoruz. DJ Turgay Turgay ise yeteneğiyle sektörünü koruyup yücelten bir müzik emekçisi. Power FM/PowerApp’ta mutlaka onun listesine denk gelmişsinizdir. Başarılı DJ Serdar Ayyıldız’dan eğitimlerini alan Turgay, babasından gelen sanat yeteneğiyle de bu işi sevdiği gibi saygıyla da yapıyor. İşine de bu sayede saygı duyulmasını sağlıyor. Playlistindeki çeşitliliği Turgay ile konuştuğumda “Farklı tarzları seviyorum. Bu yüzden de çalıyorum. Müzikle uğraşmak farklı, severek yapıyorum ve hiç yorulmuyorum.” yanıtını verdi. Turgay aynı zamanda prodüktör, prodüksiyonlarını da duymaya hazır olun. Faruk Paker’den nota ve piyano eğitimi aldığını belirten Turgay, müzikal yolculuğunu dolu dolu, yeteneğine bilgiyi de katarak ilerleteceğinin sinyallerini veriyor. İşini aşkla ve saygıyla yapan herkese minnet duyulmalı. Turgay’ın herkese de mesajı var! “Gerçekten de insan sevdiği işi yapmalı.”