Yeşim Salkım: Şarkılarla moral bulalım

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Gece boyunca 90’ların hit şarkılarını seslendiren sanatçılar, 3 saat süren konserlerinde hem eğlendiler hem de eğlendirdiler. Zaman zaman müzikseverlerle de sohbet eden sanatçılardan Yeşim Salkım; “Teyzem çok ağır hasta, moralim çok bozuk. Ben ne dertlerle uğraşırken, benim hayvan sevgim sorgulanıyor. Hayvanlarım, bu konu ile ilgili yaptığım programlar ortada.. Mama lobisine yol vermem! Bu gece şarkılar söyleyelim, moral bulalım; ama ara ara dertli şarkılar söyleyebilirim” dedi.

Ustaları andılar

Gecede Eda - Metin Özülkü “Dağlar Dağlar” ı söylerken Barış Manço’yu, Ferda Anıl Yarkın “Sarhoş” u söylerken Aşık Mahzuni Şerif’i andı.

90’lar yolculuğu 9 Nisan Cumartesi akşamı Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde “Şimdi 90’lar” konseri ile Moda Kayıkhane sahnesinde devam edecek.