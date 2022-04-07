Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.345,20
ALTIN
916,51
DOLAR
14,75
STERLİN
19,29
EURO
16,11
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yeşim Salkım: Şarkılarla moral bulalım

Pop müziğin sevilen isimleri Yeşim Salkım, Eda - Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın’dan oluşan “Çılgınlar Kulübü”, geçtiğimiz akşam Moda Kayıkhane’de sahne aldılar.

07 Nisan 2022 Perşembe 14:59
Yeşim Salkım: Şarkılarla moral bulalım

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Gece boyunca 90’ların hit şarkılarını seslendiren sanatçılar, 3 saat süren konserlerinde hem eğlendiler hem de eğlendirdiler. Zaman zaman müzikseverlerle de sohbet eden sanatçılardan Yeşim Salkım; “Teyzem çok ağır hasta, moralim çok bozuk. Ben ne dertlerle uğraşırken, benim hayvan sevgim sorgulanıyor. Hayvanlarım, bu konu ile ilgili yaptığım programlar ortada.. Mama lobisine yol vermem! Bu gece şarkılar söyleyelim, moral bulalım; ama ara ara dertli şarkılar söyleyebilirim” dedi.

Ustaları andılar

Gecede Eda - Metin Özülkü “Dağlar Dağlar” ı söylerken Barış Manço’yu, Ferda Anıl Yarkın “Sarhoş” u söylerken Aşık Mahzuni Şerif’i andı.

90’lar yolculuğu 9 Nisan Cumartesi akşamı Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde “Şimdi 90’lar” konseri ile Moda Kayıkhane sahnesinde devam edecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkımçılgınlar Kulübü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HÜLYA YİĞİTALP 45 YIL SONRA PODYUMDA DEVLEŞTİ
HÜLYA YİĞİTALP 45 YIL SONRA PODYUMDA DEVLEŞTİ
ZAHİDE YETİŞ, BÜYÜK BEDENLER İÇİN GİYDİ
ZAHİDE YETİŞ, BÜYÜK BEDENLER İÇİN GİYDİ
​​​​​​​Oral Bozyiğit “Sen Bilme” diyor
​​​​​​​Oral Bozyiğit “Sen Bilme” diyor
Müzik Öğretmeninden Single Geldi; ‘‘İYİ Kİ VARSIN’’
Müzik Öğretmeninden Single Geldi; ‘‘İYİ Kİ VARSIN’’
Seyirci İle Avrupa’da Buluşacaklar
Seyirci İle Avrupa’da Buluşacaklar
MUHTEŞEM CEMİL İPEKÇİ 50'NCİ YIL DEFİLESİ
MUHTEŞEM CEMİL İPEKÇİ 50'NCİ YIL DEFİLESİ
Cemiyet Gazinosu Şarkıları
Cemiyet Gazinosu Şarkıları
TÜRK FUTBOLU İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER
TÜRK FUTBOLU İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER
FUNDA ARAR VE SEMİCENK'TEN 'AL SEVGİLİM'
FUNDA ARAR VE SEMİCENK'TEN 'AL SEVGİLİM'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma