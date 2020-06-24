Yeşim Gök ile "Bilgi Kadında" yayın hayatına başladı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Her zaman bilginin önemli olduğuna kesin vurgu yapan kahraman kadınlar güç birlikteliği yaptı. Birbirinden farklı alanlarda, konusunda uzman ve geniş vizyon sahibi kadınlardan oluşan kadrosuyla, sağlıktan güzelliğe, çocuktan psikolojiye, kültür-sanattan modaya kadar yaşamı dokumaya dair tüm konularda kaliteli içerikler bulabileceğiniz ve yaşam yolculuğunuzda ilham alabileceğiniz “bilgikadinda.com” web sitesi, hayatınıza yeni bir artı değer katmak için yayınlarına başladı.

Gazeteci Yeşim Gök tarafından hayata geçirilen ve Medya Koçluğunu Türkiye’nin Yaşam Koçu Murat Çuhadar’ın yaptığı bu ulusal dijital platfom, birbirinden değerli uzmanların hem görsel aktarımları hem de kaleme aldıkları yazıları ile tüm merak edilenleri cevaplıyor.

Türkiye’nin bu alandaki ilk dijital medya grubu olarak alana hızlı ve iddialı bir giriş yapan “bilgikadinda.com” okuyucularını bilgilendirirken aynı zamanda yaşamınıza ayna tutmayı amaçlıyor. İçeriklerimizde, siz de kendi hayatınızdan bulabileceğiniz esintilerin güçlü ve kahraman bir rüzgara dönüşmesini istiyorsanız www.bilgikadinda.com sayfalarını takip edebilirsiniz.