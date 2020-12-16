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Yeşilçam'ın ibret hikayesi, Efsane Kadını Cahide; seyirciyle buluştu

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:15
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Yeşilçam'ın ibret hikayesi, Efsane Kadını Cahide; seyirciyle buluştu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Cahide Serap adıyla bilinen Türk Sinemasının ilk kadın yönetmeni, Türk Tiyatrosunun ilk kadın starı Cahide Sonku’nun hayatı, Çiğdem Tunç Tiyatrosu tarafından Kozzy Avm Gönül Ülkü & Gazanfer Özcan Sahnesinde Seyirci ile buluştu. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen oyunun bir çok il de sahneye konması bekleniyor.

Çiğdem Tunç sezona başladığından beri yakın çevresinin satın aldığı biletleri, onların da izniyle sağlıkçılarımızı tiyatro oyununda ağırlamak üzere kullanıyor.. Onların bizim hayatlarımız için kendi hayatlarını hiçe sayarak mücadele ettiklerini, kendilerine Çiğdem Tunç Tiyatrosu olarak ne kadar teşekkür etsem bile kafi gelmeyeceğini dile getirdi.. Bu arada oyunun yazarı Eray Yasin Işık, güzel bir sürpriz yaparak, hem oyuncu olarak hem de senaryo ekibinde yer aldığı 80'ler dizisinin setinden geldi.. Finalde mikrofona konuşan başarılı yazar, oyunu gözyaşları içerisinde ve kalbine çok dokunularak seyrettiğini ifade ederken, Çiğdem TUNÇ ve onbir kişilik oyuncu kadrosunu tebrik etti.. Ünlü model, Şebnem Schaefer, dizi ve tiyatro oyuncusu Melih Çardak ve tiyatro sanatçısı Tarık Şerbetçioğlu' da oyunu izlemeye gelenler arasında yer aldı...

Çiğdem Tunç’un hem yönettiği hem de oynadığı Cahide Sonku oyununda ayrıca Bertan Dirikolu, Sema Aras, Şebnem Erdener, Deniz Salman, Deniz Değirmenci, Alper Çorumluoğl, Alp Balkan, Savaş Özkartal, Arif Boztepe, Derin Barutçugil ve sesi ile Reha Özcan sahneyi paylaşan oyuncular oldu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.12.2020 14:23
Anahtar Kelimeler:
YEŞİLÇAMIN İBRET HİKAYESİEFSANE KADINI CAHİDE SEYİRCİYLE BULUŞTUYaşar Şenyüz
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