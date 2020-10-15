Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1179
ALTIN
484.145
DOLAR
7.9361
STERLİN
10.2555
EURO
9.2799
GÜZELLİK UZMANI TAKI TANITTI
Önoğlu, güzelliğiyle göz kamaştırdı
TÜRKİYE’NİN İLK SANAL FOTOĞRAF FESTİVALİ BAŞLIYOR
16-24 Ekim tarihleri arasında
Hattat Ahmet Bursalı & “Şifa” Sergisi
Şifa sergisi 22 Kasım‘a kadar açık
Marmara Adası’nın beyaz mermerleri heykele dönüşüyor
Marmara Adası’nın beyaz mermerleri heykele...
Yine büyük bir karakter gösterdik ve geri döndük
Yine büyük bir karakter gösterdik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YENİ SINGLE ALMANYA'DA DA ÇIKACAK

Hem iş hem de müzik dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren Mr. Jade, 2020 kışına da damgasını vuracak. Birbirinden farklı projelerle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı, uzun süre gündemden düşmeyecek!

15 Ekim 2020 Perşembe 16:46
4 Okunma
YENİ SINGLE ALMANYA'DA DA ÇIKACAK

HABER: DİNÇER KARACALAR

İLK RESTORAN KAYSERİ’YE

İş dünyasının en çalışkan isimleri arasında yer alan Mr. Jade, uzun süredir hazırlıklarıyla ilgilendiği restoranını hizmete soktu. Avrupa’daki restoran kalitesini Türkiye’ye taşımayı hedefleyen başarılı işadamının ‘JadeLoungee’ adını verdiği mekan, Kayseri’de kapılarını açtı ve misafirlerini Türk mutfağının en özel lezzetleriyle ağırlamaya başladı. Mr. Jade, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde de şube açarak markasını büyük bir restoran zinciri haline getirmeyi hedefliyor.


YENİ SINGLE ALMANYA’DA DA ÇIKACAK


Müzik çalışmalarını da ihmal etmeyen Mr. Jade, çok sevilen şarkılarına bir yenisini daha eklemek için kolları sıvadı. Yeni single’ı için stüdyoya giren sanatçı, şarkıyı yalnızca Türkiye’de değil, Almanya’da da müzikseverlerin beğenisine sunacak. Single’ını şirketi Mr. Jade Music Production’dan çıkaracak olan Mr. Jade, kendi çalışmalarının yanında sesini duyurmak isteyen genç yeteneklere de albüm yapmayı planlıyor.


KONSERLERİ YOUTUBE KANALINDA


Mr. Jade’yi çok heyecanlandıran projelerinden biri de dijital platformda yayınlanacak programı. Sanatçı, YouTube kanalında yeni bir programa başlayacak. Mr. Jade, çok yakında müzikseverlerle buluşturacağı kanalı üzerinden konserler verecek, özel yayınlar yapacak.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.10.2020 16:48
Anahtar Kelimeler:
JadeMRMüzik DünyasıSingle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Papatya’nın Yaprakları mühürlendi
Papatya’nın Yaprakları mühürlendi
Müzik sektöründe, adam gibi bir adam: Ali Altay
Müzik sektöründe, adam gibi bir adam: Ali Altay
Huysuz Virjin’in adı sahnelerde yaşayacak!
Huysuz Virjin’in adı sahnelerde yaşayacak!
İki Gözüm Ahmet yakında gösterim için gün sayıyor
İki Gözüm Ahmet yakında gösterim için gün sayıyor
Bir Ekran Klasiği “KÜRŞAT BAŞAR’LA’’ Yeniden Yayında 
Bir Ekran Klasiği “KÜRŞAT BAŞAR’LA’’ Yeniden Yayında 
ŞAHSİYET’İN BAŞARISI
ŞAHSİYET’İN BAŞARISI
Genç Yapımcı UMUT BOLEL'den farkındalık projesi 
Genç Yapımcı UMUT BOLEL'den farkındalık projesi 
GENÇ ŞARKICI SON ANDA VİRÜSE YAKALANDI
GENÇ ŞARKICI SON ANDA VİRÜSE YAKALANDI
Sidar Baran Taş Karavanı İle Geliyor!
Sidar Baran Taş Karavanı İle Geliyor!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma