Yeni Nesil Hiphop ‘‘Karıştır’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

"New school hiphop sound"un yeni jenerasyon temsilcilerinden NASKAS’ın, Gorillaz, Moby, Janet Jackson, Pet Shop Boys, Mel C, Aronchupa, Kelis vb. yabancı isimlerin prodüksiyonlarına imza atan ARMAGEDDON TURK ile kolaborasyon single çalışması Garaj Müzik etiketli 'KARIŞTIR', ikilinin birlikte çıkaracakları "konsept mini albümün" ilk ürünü.





Sözleri Naskas'a ait şarkının, müziği ve prodüksiyonu Armageddon Turk tarafından yapıldı. Miksleri Tuna Erlat tarafından yapılan “KARIŞTIR”ın mastering'i, DaBaby, Roddy Ricch, Meek Mill, Kendrick Lamar, Summer Walker, SZA gibi isimlerin albümlerinde çalışan Nicolas De Porcel "Million Dollar Snare" üstlendi.



Tekdüzeleşen Türk hiphop soundlarına karşı, yenilikçi, minimal altyapılar ve eğlenceli sözlerle yepyeni bir anlayış katmayı hedefleyen ikili, 2021'de çıkaracağı single çalışmaları ve proje albümlerle hızla ilerleyecek.