YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Türkiye gerçek bir ses yarışmasıyla buluşuyor. Sanat ve Sanatçı Eserleri Derneği’nin düzenlediği ‘’Yeni Bir Ses Yarışması‘’ Türkiye’de son zamanlarda düzenlenen gerçek bir ses yarışması. Bu yarışmayla derneğin adından da anlaşılacağı gibi sanat ve sanatçı eserlerine verilen değer ön plana çıkması arzulanıyor. Günümüzde yapılan mevcut ses yarışmalarından oldukça farklı olan bu yarışma gerçek sesleri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Türk halk müziği sanatçısı ve akademisyen Prof. Erol Parlak, Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, yapımcı Kemal Aslan, Kültür Bakanlığı Sanatçısı Çiğdem Gürdal, Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Seza Kırgız gibi alanında uzman ses sanatçılarının ve akademisyenlerin jüri koltuğuna oturdukları bir formatta arıyor.

Konu ile ilgili bize bilgi veren bir yetkili; Yeni Bir Ses Yarışmasını diğer yarışmalardan ayıran en önemli husus, katılımcıları halkın arzına sunmadan önce sese olan yetkinliklerinin usta isimler, akademisyenler ve önemli sanatçılar tarafından belirlenmesi, Show ve rayting kaygısı taşımaması. Bu yönüyle yarışma, geçmişte yapılan kaliteli ses yarışmalarına benzemektedir. Türkiye’ye mal olmuş birçok ses sanatçısı bu yarışmalarda kazandıkları başarılarla kendi seslerini duyurmuş ve uzun yıllar profesyonel bir şekilde meslek hayatlarına bir yıldız olarak devam etmişlerdir. Günümüzde yapılan ses yarışmalarında derece alan birçok şarkıcıysa kısa bir bilinirliğin ardından sürekliliği sağlayamamışlardır. Yeni Bir Ses Yarışması, gerçek bir ses sanatçısında olması gereken kriterleri gözetmekte ve ülkemize yeni bir yıldız kazandırmayı hedeflemektedir. Dedi.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 5 Kasım 15 Ocak tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler. Elemelerse 11 ilde ( İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Adana, Kayseri, Malatya, Antalya, Trabzon ) 20 Ocak’ta başlayacak ve 30 Nisan 2021 tarihinde sona erecektir. Büyük bir organizasyonla 21 Mayıs 2021 tarihinde yarı final ve 22 Mayıs 2021 tarihinde de final gecesi gerçekleştirilerek yarışmanın kazananları ilan edilecek.