YENİ BANU’LAR YETİŞTİRECEK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Dünyada kendi yaş kategorisinde halen 1. Lig düzeyinde oynayabilen tek kadın basketbolcu olan Banu Karadağlı, yine kendisinden beklenen bir karar aldı. Basketbolde bu güne kadar bütün tecrübe ve birikimlerini yeni gençlere aktarmak istediğini bunun içinde yeni basketbolcular yetiştirmek istediğini söyledi.

Geçtiğimiz gün Ataköy Garden’da bir araya gelerek spordan modaya kadar çok fazla şey konuştuğumuz karadağlıya sorduk.; Banu Karadağlı potalara veda mı ediyor, dedik gülerek cevap verdi; Yaşar abim Banu Karadağlı potalardan uzakta yapamaz, hele hele spordan, basketboldan uzakta bir hayat asla düşünmüyorum. Biliyorsun en son Brezilya Veteran Basketbol takımında Avrupa şampiyonu oldukamacım basketbol dünyasında edindiğim bütün tecrübe ve birikimlerimi genç kuşaklara aktarmak, Türkiye’nin yeni Banularını keşfedip onları ortaya çıkartmak, benim yaşadığım güzellikleri onlarında tatmasını istiyorum. Dedi. 49 yaşına gelen ama hala düzenli olarak sporunu ve antremanlarını aksatmayan güzel basketbolcu ile yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik ve karadağlı hakkında enteresan neler neler öğrendik, onları buraya sığdıramayacağımız için ayrı bir röportaj sayfası yapacağız ama size şu kadar söyleyeyim 49 yaşındaki efsane oyuncu bu azmi ve isteği ile yakın bir zamanda mutlaka çok önemli bir görevde göreceğiz. Bu basketbol dünyasında yöneticilik, menajerlik veya benzer bir görev olacak diye düşünüyorum…Fimba federasyonunun Türkiye başkanı ve uluslararası down sendromu spor kurulu başkanıda olduğunu öğrendiğimiz Karadağ’lıya başarılar diliyoruz.