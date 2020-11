HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Yeni şarkılarıyla dinleyicilerine güçlü kadın mesajı vereceğini söyleyen Tuğba Ünal, albümün genel felsefesini dövme yaptırdı. Sırtına "Kendi aklımın efendisiyim" anlamına gelen "I'm the master of my own mind" yazdıran Tuğba Ünal, albüm fotoğrafları için Mustafa Eğriboz objektifine poz verdi.



Albümde yer alan şarkıların söz ve müziklerine de imza atan sanatçı, müzik listelerini alt üst ederek 2021'e damga vurmaya hazırlanıyor.