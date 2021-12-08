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Yedisi bir yerde…

08 Aralık 2021 Çarşamba 13:36
4 Okunma
Yedisi bir yerde…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale, Sibel Alaş, Erdal Çelik, Rüya Ersavcı’dan oluşan “Şimdi 90’lar” geçtiğimiz akşam Moda Kayıkhane’de sahne aldılar.

Hakan Eren’in organizasyonuyla düzenlenen, biletleri günler öncesinden tükenen gecede Metin Özülkü orkestrası eşliğinde 90’ların hit şarkılarını söyleyen sanatçılar, müzikseverlere eğlenceli saatler yaşattılar.

Taklitlerimizden sakının

2,5 saat sahnede kalan “Şimdi 90’lar” yoğun istek üzerine 2 defa bis yaptı. Metin Özülkü geceyi; “Şarkılarımızı orkestra eşliğinde canlı canlı söyledik. Hiçbir konserimizde playback yapmıyoruz. Taklitlerimizden sakının, her 90'lar konseri canlı yapılmıyor” sözleriyle noktaladı.

Önce Vatan Gazetesi

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Yedisi Bir Yerde…
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