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YBY ETKİNLİK ALANINDA IŞIK SELİ…

CEM ADRİAN’DAN MÜZİK ŞÖLENİ…

16 Ekim 2022 Pazar 11:33
YBY ETKİNLİK ALANINDA IŞIK SELİ…

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

İstanbul’un ilk ve en büyük açık hava, kültür sanat, etkinlik alanı olan YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik alanında, Cem Adrian şarkılarını konser boyunca kendisini izleyen 7000  hayranı ile birlikte söyledi. Ormanın içinde doğa ile baş başa bir atmosferde gerçekleşen konsere Cem Adrian kırmızı paltosu ile çıktı…

Şarkılarını böyle doğa ile baş başa bir ortamda söylemekten son derece mutlu olduğunu her fırsatta belirten Cem Adrian hayranlarının gösterdiği büyük ilgiye “siz delisiniz” diyerek şaşkınlığını gösterdi..
Gece boyunca en sevilen şarkılarının yanı sıra dillerden düşmeyen türküleri de sevenleriyle birlikte seslendire Adrian, “Ben türkü söylemeyi çok seviyorum. Her konserimde de söyleyeceğim. Hiç eğlenceli şarkım olmadı, olmayacak dedi.
Ahmet Kaya’nın Kum gibi ve Ağlama annem şarkıları hayranlarından büyük ilgi gördü. Her iki şarkıyı binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi… 


Her konserinde geleneksel hale getirdiği selfie çekimini ihmal etmeyen sanatçı, YBY etkinlik alanının muhteşem atmosferinde hayranlarına telefon ışıkları yaktırarak hem video çekti hem sohbet etti. Konser alanı bir anda ışık seline dönüştü…
İki saatlik performansı boyunca, Şebnem Ferah’tan, Halil Sezai’ye, Ahmet Kaya’dan kendine özgü tarzıyla yorumladığı türkülere kadar pek çok şarkıyı sevenleriyle seslendiren sanatçı, konserini bitirdikten sonra yoğun istek üzerine hayranlarını kırmamak için bir kez daha sahneye geldi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cem AdrianYBY ETKİNLİK ALANIBurhan Akdağönce Vatan
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