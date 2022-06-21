YBY ÇOCUK ŞENLİĞİNİN AĞIR KONUKLARI

HABER: BURHAN AKDAĞ

“5. YBY Çocuk Şenliği”, ve babalar günü coşku içinde kutlandı... Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki 20 dönüm özel alanda yapılan etkinlikte çocuklar çılgınlar gibi eğlenirken anne balaları onlara eşlik etmekte zorlandı.. Okulların kapanmasını ve tatilin başlaması babalar gününe denk gelmesi ailelerin gün boyu keyifle vakit geçirmesine neden oldu…

Çocuk şenliğinin bu sene çok önemli iki konuğu vardı… Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu başkanı Yılmaz Ulusoy ve yakın dostu Türk sinemasının en önemli isimlerinden kadir İnanır’da vardı. Eğlenen çocukları ve aileleri izlediler bol bol fotoğraf çektirdiler…

Çocuk şenliğine katılan aileler şenlik alanında botlarla kayılan çift kulvarlı kaydırak, rodeo, langırt, air hockey, twister, gol Show ve mini golf oynayarak yoğun bir gün yaşadılar. Günün en hareketli oyunu ise hazine bulma yarışmasıydı. Tüm aile fertlerinin birlikte oynadığı yarışmada bol bol koşarak, ipuçlarını değerlendirerek hazineyi bulmaya çalışmalarıydı…