Yaşar Gündem ile Kuvayi Milliye Destanı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Samsun Sanat Tiyatrosunun kurucusu Yaşar Gündem geçtiğimiz akşam Şişli Tiyatrosunda Nazım Hikmet şiirleri ile harmanlayarak hazırladığı Kuvayi Milliye Destanı adlı oyununu oynadı. Müziklerini S. Özer Akçay, Koreografisini İhsan Benger, Işık tasarımını Yüksel Aymaz’ın yaptığı oyun kurtuluş savaşı kahramanlarını farklı bir açıdan ele alıyor. Son dönemlerde oynadığı dizilerde ki performansı ile geniş kitleler tarafından da tanınan Yaşar Gündem bu aralar Haluk Bilginer’in başrolünü üstlendiği Baba adlı Tv dizisinde ki Baba’nın en güvendiği arkadaşı rolü ile her hafta evlerimize konuk olmaya devam ediyor.