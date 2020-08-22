‘Yasak Aşk’la büyük çıkış yakaladı

Hakan Akhanlı, daha ikinci şarkısında listeleri alt üst etti.

İSMAİL GÖKGEZ

Genç rapçi Hakan Akhanlı, geçtiğimiz günlerde “Yasak Aşk” adlı ikinci şarkısını sevenlerinin huzuruna sundu. Parçanın sözleri başarılı rapçinin kendisine aitken altyapısı Avro imzası taşıyor. Mix&mastering ise Caner Hepvarlık’ın ellerinden çıktı. “Yasak Aşk” Alfa Müzik Yapım etiketiyle sevenlerine ulaştı. Şarkı rapçinin hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulurken listelerde de büyük başarı elde etti. Deezer Yerli-Yabancı Haftanın Yenileri Listesi’ne 3’üncü sıradan girdi, Fizy En Yeniler Listesi’nde yer almakta ve Youtube Müzik Türkçe Trap Listesi’nde 7’inci sırada gücünü korumaktadır.

“Yasak Aşk”ı Youtube, Fizy, Dezeer, Spotify ve Apple Music gibi platformlardan dinleyebilirsiniz.

Youtube Link:

https://www.youtube.com/watch?v=nNxkC60_W0E