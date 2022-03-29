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Yaptığı müzik tüm dünyanın dilinde

29 Mart 2022 Salı 11:57
Yaptığı müzik tüm dünyanın dilinde

Haber: Aslan Sayım

6iant adıyla müzik piyasasını alt üst eden Bertan Aslan son çıkardığı ‘Senin Şarkın’ isimli şarkısıyla tüm dünyanın dilinde...

Hollanda da doğup büyüyen ve yaptığı müzikle tüm dünyada milyonlara ulaşan Bertan Aslan müzik kariyerine Flemenkçe şarkılarla başladı. Kısa sürede Hollanda’nın bildiği tanıdığı isim haline gelen Bertan Aslan, Avrupa’dan sonra başarısını Türkiye’de taşıyor.

Hollanda doğumlu türk sanatçı, tüm Avrupa’da 6iant olarak biliniyor. Başarılı şarkıcı ülkesine dönerek son karşısı ‘Senin Şarkın’ için İstanbul’a klip için geldi. Şarkısının klip çekimi için Berkay Acar’la çalışan ve plato kurarak hiçbir masraftan kaçınmayan Bertan Aslan’ın şarkıları dijital platformda milyonlar dinleniyor.

Hollanda radyolarının bir numarası

Bertan Aslan “İlk başta flemenkçe şarkılarla başladık sonra 2018 senesinde ilk Türkçe şarkım "hatasız kadın" şarkısını çıkartım. Bu şarkım Hollanda radyolarında bir numara oldu. O günden sonra Türkçe şarkılarda söylemeye başladım” dedi.

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Yaptığı Müzik Tüm Dünyanın Dilinde
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