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Yapımcı Hayrettin Güneş  Artık Yönetmen Koltuğunda!

17 Mart 2021 Çarşamba 17:44
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Yapımcı Hayrettin Güneş  Artık Yönetmen Koltuğunda!

HABER: ASLAN SAYIM

Sahibi olduğu müzik yapım şirketiyle bir çok şarkıcıyı bünyesinde barındıran Hayrettin Güneş, yönetmen koltuğuna oturuyor.

Müzik sektöründe uzun yıllar Avrupa ve Türkiye’de  yapımcılık görevi üstlenen Hayrettin Güneş, klip çekimlerinde yönetmenliğe soyundu.  Güneş Grand Müzik etiketiyle sosyal video paylaşım platformlarında milyonlarca izlenme rakamına ulaşan Hayrettin Güneş, bünyesindeki şarkıcıların kliplerinde yönetmenlik yapıyor. 

Her tarz müzisyenlere yer veren Hayrettin Güneş müzik yapım şirketinin kapılarını tüm müzisyenler için açık olduğunu belirtti.

Kliplerinde kısa film tarzında farklı çekim teknikleriyle fark oluşturan Hayrettin Güneş, bünyesindeki sanatçı Mustafa Yılmaz’ın Tüm kliplerini kendisi çekti. bu tutkusunun süreceğini kendisini daha çok geliştireceğini belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

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Yapımcı Hayrettin Güneş  Artık Yönetmen Koltuğunda
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