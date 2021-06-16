Yapım Şirketinden Bergen Filmi Açıklaması

HABER: SEDAT SARIKAYA

Halis Serbest, yapımcılığını Mine Şengöz’ün, senaryosunu Sema Kaygusuz’un üstlendiği sinema filminin çekilmesine itiraz etmiş, filmin, izni olmadan yapılamayacağını savunmuştu.

Serbest’in itirazına karşı yapım şirketi, Bergen gibi kadınların yaşam gücünü ve kudretini bastırmaya çalışan faillere ve faillere hizmet eden zihniyete inat Bergen’in yanında olacağız” açıklamasını yaptı.

İşte yapım şirketinden Bergen açıklaması;

“Bu dünya Bergen’siz olmaz. Biz Bergen’i hiç unutmadık. Ama onu ne sadece ‘acıların kadını’ olarak anımsıyoruz ne de korkunç bir cinayetin kurbanı olarak. Bergen ve Bergen gibi nice özel kadının iç sesini, yaşam gücünü, kudretini bastırmaya çalışan faillere ve faillere hizmet eden zihniyete inat, Bergen’in yanında olacağız.

Bergen’in hikayesi kendi öz gücünü inatla savunan, şarkı söylerken dünyayı fetheden eşsiz bir kahramanın da hikayesidir. Onun dipdiri ve güçlü varlığını aramıza geri çağırıyoruz. Tekrar canlanıp hayat dolu bakışlarını üstümüze dikmesi için. Bergen’den geriye kalan boşlukla yüzleşmek için Bergen’i asla yalnız bırakmayacağız.”