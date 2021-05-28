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YALIN VE CORNETTO'DAN HEYECANLA BEKLENEN YAZ ŞARKISI “YAZ GÜLÜ”

YALIN YAZ GÜLÜ ( wav) İndirme Linki : https://we.tl/t-SUiJyMZwwZ YALIN YAZ GÜLÜ (mp3) İndirme Linki : https://we.tl/t-Pcfj3DNPup KLİP İNDİRME LİNKİ  (Mp4) : https://we.tl/t-tnipL5UnH3

28 Mayıs 2021 Cuma 15:13
11 Okunma
YALIN VE CORNETTO'DAN HEYECANLA BEKLENEN YAZ ŞARKISI “YAZ GÜLÜ”

Haber Sedat Sarikaya

YALIN YAZ GÜLÜ ( wav) İndirme Linki : 

YALIN YAZ GÜLÜ (mp3) İndirme Linki : 

KLİP İNDİRME LİNKİ  (Mp4) : 
 

Altı yıl aradan sonra bir araya gelen Cornetto ve Yalın’ın yeni yaz şarkısı Yaz Gülü’nün klibi yayınlandı. “Aş Klişeleri, Gül Aşka” mesajını veren, Yalın’ın yazıp seslendirdiği şarkının klibinde son dönemin başarılı oyuncularından Afra Saraçoğlu rol aldı.

Yazın habercisi yeni Cornetto şarkısı, ünlü şarkıcı Yalın’la yeniden kalplere uzanıyor. Cornetto, son dönemin başarılı oyuncularından Afra Saraçoğlu’nun oynadığı yeni şarkısının klibinde gençleri ilişkilerdeki klişeleri aşarak, aşka ilk adımı atmaya davet ediyor.

Reklam filmiyle büyük ses getiren “Yaz Gülü” şarkısı bu kez de klibiyle sevenlerini cesaretlendiriyor. Klipte ilişki klişelerinin görselleştirilmiş halleri, bazen dev bir ayakkabı, bazen bir saat, bazen de bir ayna olarak aşıkların karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu klip boyunca bu dev engelleri aşarken, Yalın da şarkısıyla yol gösteriyor.

En güzel yaz şarkılarının mimarı Yalın son şarkısıyla ilgili “Cornetto ile 6 yıl sonra buluşmak benim için büyük mutluluk. Birlikteliğimiz boyunca çok güzel şarkılara ortaklık ettik, yeni şarkımız Yaz Gülü ile de tıpkı sözlerinde olduğu gibi sevenlerin duvarları aşıp ilk adımı attığı sıcacık bir yaz olmasını diliyorum.” dedi.

Yaz Gülü klibinde rol alan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ise “Yalın ve Cornetto’yla ortak bir projede olmak benim için çok keyifli. Birbirini seven ancak ilk adımı nasıl atacağını bilemeyen gençlere ilham olmak için yola çıktık, böyle bir işin içerisinde olmaktan mutluluk duyuyorum.“ dedi.

Cornetto ve Yalın, kaldıkları yerden yaza heyecan, mutluluk ve aşk katmaya devam ediyor.

Klip İzleme Linki; https://youtu.be/mSLtfJdx7k4

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
YalınCORNETTOYAZ ŞARKISIYAZ GÜLÜönce Vatan
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