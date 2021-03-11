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Yakışıklı Oyuncu Ozan Güler Yeni Proje İle Geliyor.

Akıllara kazınmış bir çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Ozan Güler'in yer alacağı 'Nüfer' isimli film 2021'de vizyona girmesi beklenirken, ünlü oyuncunun hayranları onu izlemek için sabırsızlanıyor.

11 Mart 2021 Perşembe 14:56
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Yakışıklı Oyuncu Ozan Güler Yeni Proje İle Geliyor.

İSTANBUL- 'O Hayat Benim', 'Bordo Bereliler Afrin', 'İnsanlık Suçu' ve 'Çılgın Dersane' gibi sevilen yapımlarda  boy gösteren ünlü oyuncu Ozan Güler, kadrosunda yer aldığı 'Nüfer' filmi hakkında konuştu.

Pandemi koşullarına rağmen film için çok emek verdiklerini ve ortaya güzel şeylerin çıktığını belirten Ozan Güler, "Yoğun ve yorucu geçti ancak seyirciye istediğini verebilmek adına güzel bir film ortaya koyduk. Türkiye'deki film sektörünün bilindik yapısından farklı bir film oldu" ifadelerini kullandı.

Daha önce 2021'de vizyona gireceği açıklanan filmin pandemi nedeniyle seyirciyle ne zaman buluşacağı belirsizliğini korurken, Ozan Güler'in hayranları gerilim ve aşk yüklü filmi izlemek için sabırsızlanıyor.

Paylaşımlarına Beğeni Yağıyor

'O Hayat Benim' isimli diziyle beğeni toplayan ve büyük bir hayran kitlesi oluşturan Ozan Güler, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da adeta yürek yakıyor. 200 bine yakın takipçi sayısına ulaşan Güler'in paylaşımlarına beğeni yağıyor.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ozan GülerNüferünlü OyuncuO Hayat BenimBordo Bereliler AfrinInsanlık SuçuÇılgın Dersane
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