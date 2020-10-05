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Yakışıklı Manken, Oyuncu Ender Ataç Fit Vücudu İle Parmak Isırtıyor

05 Ekim 2020 Pazartesi 13:42
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Yakışıklı Manken, Oyuncu Ender Ataç Fit Vücudu İle Parmak Isırtıyor

HABER: ASLAN SAYIM

Best Model, Fashion Tv gibi güzellik yarışmalarında derece alan önce Mankenlik ve modellik ile adını duyuran Ender Ataç oyunculuğa Hamdi Alkan, Ayla Algan ve Birol Güven’den özel dersler alarak adım attı. Amerika ve  Almanya ortak yapım ‘Glorious Seven’ isimli filmde başrollerden birini oynayan Ataç filmde Kafes dövüşçüsünü oynadı. Fit vücudu ile sosyal medyada ilgi odağı olan başarılı oyuncu  Ender Ataç yeni senaryolar okuduğunu açıkladı. Arabalara tutkusu olduğu için Oto Galerisi olan Ataç İstanbul’da eğlence hayatının vazgeçilmez vip müşterilerinden. 


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Yakışıklı MankenOyuncu Ender Ataç Fit Vücudu İle Parmak IsırtıyorAslan Sayım
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