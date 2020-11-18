Yakında Beş Çaylarında Sahneye Çıkacağız

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen gecede 19.30 – 21.30 saatleri arasında sahneye çıkan sanatçılar, geceyi “Gülümse” isimli şarkıyla açtılar. “Hiç bu saatlerde sahneye çıkmaya alışkın değiliz” diyen Jale’ye, Ümit Sayın’ın verdiği cevap izleyenleri çok güldürdü: “Zaten yeni yasaklarla böyle devam ederse yakında beş çaylarında sahne almaya başlayacağız Jaleciğim.”

Zamanda Yolculuk

Kasım ve Aralık ayı boyunca Cuma akşamları aynı mekanda sahne alacak olan Ümit Sayın ve Jale, gece boyunca seslendirdikleri; “Üzgünüm”, “Hicran”, “Gel Güzelim” gibi 90’ların hit şarkıları eşliğinde müzikseverleri zamanda yolculuğa çıkardılar.