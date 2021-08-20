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Yakın Zamanda İlk Şarkısı Dinleyici ile Buluşacak

Sosyal medya videoları ile ve çıkaracağı yeni şarkı ile de gündemde olan fenomen şarkısını çıkarmaya gün sayıyor

20 Ağustos 2021 Cuma 15:24
38 Okunma
Yakın Zamanda İlk Şarkısı Dinleyici ile Buluşacak

İSTANBUL- Eva Benır sosyal medya üzerinden çok beğenilen bir fenomen olup yaptığı çalışmalar ve eğitiminin de yüksek başarısı ile ön plana daha da gelmeye başladı. Eğitimi sonrası yaptığı sosyal medya videoları ile ve çıkaracağı yeni şarkı ile de gündem de adından sıkça söz ettirecek gibi. Eğitim hayatının tamamı olan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yıllarını Türkiye de tamamlayıp İngilizce eğitimi için İngilterenin en önemli okullarında eğitimini tamamlayıp tekrar yurda döndü.

HABER: ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haber: Elif HayvalıEva BenırFenomenEğitimşarkıMüzik
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