Yağız: O Çirkin Benim Olmalı!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yeni şarkılarını radyo programcılarına dinletti…

Sevilen halk müziği sanatçısı Yağız, müzik dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılı günlere rağmen dur durak nedir bilmiyor. Başarılı sahne çalışmalarının yanı sıra ürettiği şarkılar ile de dikkat çeken Yağız, iki yeni şarkıdan oluşan single albümünü Ortaköy’de hafta sonunda düzenlediği kahvaltı ile radyo programcılarına tanıttı. Ortaköy’de ki bir kahvaltı salonunda düzenlediği tanıtımda sevilen radyo programcılarını bir araya getiren sanatçı, dinlettiği yeni şarkıları ile radyoculardan tam not aldı. Yağız, söz ve müziği Altan Başyurt’a ait olan yeni şarkısı “O Çirkin Benim Olmalı” şarkısı için “Aslında çirkin kadın, çirkin insan diye bir şey yok. Sevdiği kadın başkalarının dikkatini çekmesin diye onu böyle göstermek istiyor. Hanımlar bana kızmasınlar, hepsinden özür dilerim” dedi.