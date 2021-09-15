Wilma Elles Dr Cleanse’nin açılışı için ABD’den Ağrı’ya geldi…

HABER: ASLAN SAYIM

Ülkemizde güzellik sektörünün en büyük temsilcilerinden biri olan Dr Cleanse Van, Batman, Yalova, Tatvan, Bingöl, Kars, Erzurum’dan sonra şimdi de Ağrı’da hizmet vermeye başladı.

Ağrı’da ki merkezin açılışı için Türk sinemasının ve televizyon dizilerinin ünlü oyuncusu Wilma Elles, Amerika’dan uçakla İstanbul’a geçtikten sonra 4 saatlik bir dinlenme ile Ağrı’ya geçti. Dr Cleanse’ninAğrı şubesinin açılış kurdelesini kesen Elles, daha sonra firma yetkilileriyle Ağrı’da kısa bir gezintiye çıkarken halkın sevgi seli ile karşılaştı. Güzellik merkezinin açılışına Ağrı halkı yoğun ilgi gösterirken, Wilma Elles daha sonra firma yetkilileriyle birlikte merkezin Erzurum şubesine geçti.

Wilma Elles’in Erzurum’daki merkezde cilt bakımı yaparken yaşadığı uzun yolculuklar sonrası ve yorgunluk dolayısıyla bir ara gözlerinin kapandığı gözlerden kaçmadı. Wilma Elles Dr Cleanse’ninAnadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinde şubeler açmasının hem ülke ekonomisine hem Türk kadınına katkılar sağladığını belirtti. Dr. Cleanse yetkilileri önümüzdeki aylarda Bursa, İstanbul ve Dubai’de yeni birer güzellik ve sağlıklı yaşam merkezi açacaklarının müjdesini verdiler.