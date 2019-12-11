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Wilma Elles rüzgarı esti

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Wilma Elles rüzgarı esti

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

11 Aralık 2019 Çarşamba 00:00
5 Okunma
Wilma Elles rüzgarı esti

YAŞAR ŞENYÜZ/İSTANBUL

DR CLEANSE’NİN ERZURUM’DA YAPILAN AÇILIŞINDA WİLMA ELLES RÜZGARI ESTİ


Bir güzellik merkezi markası olan Dr Cleanse’nin Erzurumda gerçekleştirmiş olduğu yeni şubesinin açılışında Wilma Elles rüzgarı esti. Açılış kurdelasını Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Wilma Elles ve firma yetkilileri birlike kestiler. Dr Cleanse’nin 11. Şubesi için gerçekleştirmiş olduğu bu açılış organizasyona katılan Wilma Elles yapmış olduğu uzun bir yolculuk sonuda Erzuruma geldi. California’dan gelen güzel önce Kanal D ‘de süren Arka Sokaklar’da ki sete katılıp sonra da açılış yapmak için Erzurum’a geçti. Erzurumlular tarafından oldukça ilgi gören Elles bu ilgiden çok memnun ayrıldı…

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.12.2019 09:03
Anahtar Kelimeler:
Güzellik MerkeziWilma Elles Rüzgarı
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