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Wilma Elles ölmeden mezara girdi!

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

Wilma Elles ölmeden mezara girdi!

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:48
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Wilma Elles ölmeden mezara girdi!

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU


İsmail YK ile hazırladığı “Welcome to Turkey” şarkısıyla 2018 yazına damga vuran Mr. Jade, yeni single’ında Niran Ünsal’la düet yaptı. “Aşk Benim Neyime” adlı şarkının klibin’de Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles rol alacak. Elles çekimlerde mezara girdi.

İsmail YK’nın Avrupa’da yaşayan işadamı kuzeni Mr. Jade, iş hayatında imza attığı projelerin ardından en büyük hobisi müziğe yönelmiş ve “Welcome to Turkey” şarkısıyla müzik dünyasına iddialı gibi bir giriş yapmıştı. Mr. Jade, 2018 yazına damga vuran o şarkının ardından yeni bir single hazırladı. Sanatçı, söz ve müziği kendisine ait “Aşk Benim Neyime” adlı şarkıyı Niran Ünsal’la birlikte seslendirdi.


29 OCAK’TA ÇIKIYOR


“Aşk Benim Neyime” single’ı 29 Ocak’ta Musicom Prodüksiyon etiketiyle müzik marketler ve dijital platformlardaki yerini alacak. Şarkının klib’i de en az kendisi kadar ses getirecek. Önümüzdeki günlerde Bolu-Abant’ta çekilecek klip’te Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles rol aldı. Güzel yıldız, senaryo gereği mezara girerek oyunculuk kariyerinde bir ilki yaşadı.

 

Mr. Jade,  yazın haraketli bir parça’nın ardından şimdi’de slow bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Wilma EllesMr. Jade
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