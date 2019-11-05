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Warner Music’in ilk Türk yıldızı: Aleyna Tilki
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Warner Music’in ilk Türk yıldızı: Aleyna Tilki

Bünyesinde Dua Lipa, Cher, David Guetta, Bruno Mars, Coldplay, Cardi B, Ed Sheeran gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu Warner Music Group’un yeni yıldızı Aleyna Tilki oluyor. Genç şarkıcı, şirketle bir İngilizce albüm ve 4 single yapacak.

Warner Music’in ilk Türk yıldızı: Aleyna Tilki

Bünyesinde Dua Lipa, Cher, David Guetta, Bruno Mars, Coldplay, Cardi B, Ed Sheeran gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu Warner Music Group’un yeni yıldızı Aleyna Tilki oluyor. Genç şarkıcı, şirketle bir İngilizce albüm ve 4 single yapacak.

05 Kasım 2019 Salı 16:01
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Warner Music’in ilk Türk yıldızı: Aleyna Tilki

Aleyna Tilki dünyaya açılıyor. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group’un CEO’su Stu Bergen ve şirketin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika sorumlusu Alfonso Perez-Soto ile ocak ayından bu yana görüşmelerini sürdüren genç şarkıcı, 10 Mayıs’ta ön protokol imzalamıştı.

Anlaşma sürecinin sonuna gelen Tilki, önümüzdeki günlerde Londra’ya gidip şirket yetkilileriyle yeniden masaya oturacak ve bu kez albüm sözleşmesine imza atacak.

Son dönemde sık sık Los Angeles’a giderek ABD’li DJ Diplo ile kayıt yapan Aleyna Tilki, şirketle bir İngilizce albüm ve 4 single’ı kapsayan bir anlaşma yapacak.

Genç şarkıcı bu anlaşmayla Warner Music Group’un ilk Türk sanatçısı olacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Warner MusicIlk Türk YıldızAleyna Tilki
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