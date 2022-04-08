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Walison Fonseca Türkçeyi kusursuz konuşacak 

Brezilya’dan Türkiye’ye gelen ve “Masterchef” yarışmasıyla ünlenen Walison Fonseca, ilk sinema filmi “Allah Yazdıysa Bozsun” ile seyirci karşısında. Dizi ve sinema filmi teklifleri yağan Fonseca, büyük ilgi üzerine hem oyunculuk hem de Türkçe dersleri almaya başladı.

08 Nisan 2022 Cuma 11:32
Walison Fonseca Türkçeyi kusursuz konuşacak 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Çok yönlü yetenek Walison Fonseca, oyunculuk hünerleriyle adından sıkça söz ettirecek. Hem model hem de oyuncu olan Fonseca’nın Türkiye’de rol aldığı ilk sinema filmi olan “Allah Yazdıysa Bozsun”, 13 Mayıs Cuma günü vizyona giriyor. Fonseca’ya şu sıralar dizi ve sinema filmi teklifleri yağıyor.

OYUNCULUK DERSİ DE ALIYOR

Bu büyük ilgi üzerine Türkçesini geliştirmeye karar veren Walison Fonseca, özel ders almaya başladı. Türkçeyi kusursuz konuşabilmek isteyen Fonseca, oyunculuk derslerine de start verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Walison FonsecaMASTERCHEF
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