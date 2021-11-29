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Volkan Köksal’ın Yeni Şarkısı ‘Zordayım’ Yayında!

29 Kasım 2021 Pazartesi 16:07
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Volkan Köksal’ın Yeni Şarkısı ‘Zordayım’ Yayında!

ASLAN SAYIM

Volkan Köksal’ın yeni tekli çalışması Zordayım Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Sevilen Şarkılarıyla kendine has yorumu ile adından bahsettiren başarılı şarkıcı Volkan Köksal ‘Zordayım’ isimli şarkısı kendi sözü ve müziğiyle hayat veriyor. Aranje Kenan İlgen imzası taşıyor. Mix: Enver Akarcalı Mastering Emre Kral Yaptı. Klip yönetmen koltuğunda Turgay Ceylaner oturuyor. Zordayım şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Hayrettin Güneş Grand Müzik şirketiyle Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli çıkışlara imza atıyor. 

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Volkan Köksalın Yeni Şarkısı Zordayım Yayında
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