Vize Festivali’nde yıldızlar geçidi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

GÖNÜL YAZAR 24 YIL SONRA İLK DEFA SAHNE ALDI

12 Vize Tarih ve Kültür Festivali’nin 2. Gününde 24 yıl sonra ilk defa sahne alan Gönül Yazar festivale damga vurdu. Çok uzun yıllardır hayatına hiç kimseyi almadığını söyleyen Yazar ama “İnşallah telli duvaklı gelin olurum”dedi.

Göz yaşlarına hakim olamadı

Sahne sunumunu Hakan Eren'in üstlendiği gecede, 10 bin’den fazla seyircinin alkışları eşliğinde sahneye çıkan müzik dünyasının “Taş Bebek” i Gönül Yazar, gözyaşlarına hakim olamayınca duydusal anlar yaşandı. Yazar, seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleriyle izleyenleri mest etti.

İnşallah telli duvaklı gelin olurum

Gönül Yazar'ın sahnesine iddialı açıklamaları damga vurdu. “Uzun yıllardır yanlız yaşadığını ama inşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum” sözleriyle izleyenlerden büyük alkış aldı.

Dev Kadro

“70'ler Gazinosu” konseptinde Semiha Yankı, Jale, Ersan Erdura, Rana Alagöz, Bilgen Bengü, İskender Doğan, Funda, Tüdanya'nın da sahne aldığı dev bir kadroyla sahneye çıkan Gönül Yazar'a, finalde söylediği “Ağlama Değmez Hayat” adlı şarkıda sanatçı dostları eşlik ettiler.

Doğduğu günde, doğduğu topraklarda

Organizasyonunu ünlü koreograf Uğurkan Erez’in Vize Belediyesi için yaptığı 12’inci Vize Tarih ve Kültür Festivali'nin ikinci gününde, Erol Albayrak defilesinin ardından nostaljik konser gerçekleştirdi. Doğduğu günde, doğduğu yerde bu organizasyonu gerçekleştiren Uğurkan Erez bu nostaljik konserde Gönül Yazar’ı 24 yıl sonra ilk kez yeniden sahneye çıkartmış olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Gecenin açılış sunuculuğunu Gizem Özdilli üstlenirken gazino programının başlaması ile birlikte bu görevini ünlü yapımcı ve radyocu Hakan Eren’e devretti. Bu tarihi geceyi Önce Vatan gazetesinden Yaşar Şenyüz yerinde izleyerek fotoğrafladı.

Çocukluk yıllarından itibaren hayranlıkla dinlediği sanatçıları organizasyonunda sahneye çıkartan Uğurkan Erez, doğum gününü sahnede kutladı. 65 yaşında olan ünlü koreograf "Artık otobüsler ve müzeler bana bedava, ama benim ruhum hala 25 yaşında" şeklinde konuştu. Gecede bir konuşma yapan Belediye Başkanı Özalp, “Traklara Başkentlik yapmış Sakin Şehir Vizemizde 12. sini düzenlediğimiz festivalimizin güzel geçmesini diler, hepinize iyi eğlenceler dilerim. Burada yaşayanların kalbi Mustafa Kemal diye atar. Sözleri herkes tarafından büyük alkış aldı.

İVANA SERT; BEN SAVAŞI YAŞAMIŞ BİRİYİM

İvana Sert'in sahneye çıkıp şarkılar seslendirdiği organizasyona katılan Vizeliler, İvana Sert'e yoğun ilgi gösterdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İvana Sert, kadim dostu Uğurkan Erez'in doğum gününü kutlarken, Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkısını seslendirmesiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi. İvana Sert Şunları söyledi: “Ben Yugoslavya’da doğdum, büyüdüm. Savaşı yaşamış biriyim. Şehirlere bombalar yağdı. Bu şarkıyı dinlediğimde tüylerim diken diken oldu. Tüm benliğimde hissettim. kim ne derse desin bu şarkıyı seslendirdim ve seslendirmeye de devam edeceğim. Daha sürpriz şarkılar da gelecek. Arabesk de söyleyeceğim.”

HANDE YENER: DEMET AKALIN İLE SEVENLERİMİZİ ÇOK ÜZDÜK

12’inci Vize Tarih ve Kültür Festivali'nin kapanışı Hande Yener konseriyle gerçekleşti. Yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, Demet Akalın ile barıştıklarını şu sözlerle anlattı: “Demet Akalın ile yıllardır sevenlerimizi çok üzdük. Zaman zaman hatalar yaptık. Ama artık olgunlaştık. Artık bu küslük son buldu. Yakında büyük bir projede birlikte olacağız. Aynı sahneyi paylaşacağız.”

20’inci Yıla Özel Albüm Geliyor

2000 yılında ilk albümü “Senden İbaret” ile müzikseverlerin karşısına çıkan Hande Yener, kariyerinin 20’inci yılında yeni şarkılardan oluşan bir albümle yeniden müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığını söyledi. Son yıllarda rap müziğin hızla yükselmesiyle ilgili de konuşan Hande Yener, “Rap dinliyorum. Zaten sevgilim de rapçi. Ama daha çok yabancı rap şarkıcılarını dinliyorum. Bizim ülkemizdeki rap müzik, ileriki yıllarda daha da iyi olacak” şeklinde konuştu. Konser bitiminde Hande Yener’e Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ve organizasyonu üstlenen Uğurkan Erez tarafından gecenin anısına Vizespor atkısı ve bir de plaket verildi.

EROL ALBAYRAK’TAN MUHTEŞEM DEFİLE

Ünlü modacı Erol Albayrak’ın hazıladığı Hot Couture kreasyonu ünlü mankenlerin sunumu ile 12’inci Vize Tarih ve Kültür Festivali kapsamında Vize halkı ile buluştu. Defile öncesinde bir konuşma yapan Uğurkan Erez bu defilenin geçtiğimiz haftalarda yurt dışında moda severlerle buluştuğunu, defilenin Türkiye’de İstanbul’dan önce Vize’de gerçekleşmesinin çok özel bir ayrıcalık olduğunun altını çizerek modacı dostu Erol Albayrak’a teşekkür etti. Bu defilenin koreografisini, velihatı olarak kabul ettiği ve bayrağı kendisine devrettiğini söylediği Fatih Ömercikoğlu’nun hazırladığını söyledi. Defile’de Ece Gürsel, Zeliha Çal, Seviye İkbal, Alona Kral, Itır Esen gibi ünlü mankenler de görev aldı.