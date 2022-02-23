Verdiğim emeklerin karşılığını göreceğime eminim dedi...

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Müziğe uzun yıllar emek verdiğini söyleyen Didem Cengiz önceki gece Bahçeşehir Afet meyhanede sahne aldı. Oldukça keyifli geçen program öncesinde mikrofonlara konuşan güzel sanatçı: “Şu an yeni projeler üzerinde çalışıyorum. Müziğe emek vermiş biri olarak bu emeklerimin karşılığını mutlaka göreceğime eminim. Bugün orkestramızla birlikte Bahçeşehir Afet Meyhanesi’ndeyiz. İçeride çok muhteşem bir ambians var ve çok güzel saatler geçireceğimizi düşünüyorum. Sahne benim için apayrı bir platform. Zira ben sadece şarkı söylemiyorum. Ben sahneye çıkarken tüm duygularımı taşıyarak çıkıyorum. Sahneye nasıl bir enerji ile çıkarsanız size o şekilde geri dönüşler yaşarsınız. Ülke çapında yaşanacak en ufak krizde sanatçılarla birlikte, mekan çalışanlarına kadar herkes etkilenmektedir. Umarım ülkece hep birlikte rahatlayalım ve mutlu günler yaşayalım” diyerek sözlerini tamamladı.