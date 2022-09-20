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VENEDİK FİLM FESTİVALİ’NE ‘EYLEM’ DAMGASINI VURDU!

Senarist, yönetmen ve çok satan “Mihr” ve “Allah'ın Piyonları” kitaplarının yazarı Eylem Tok, bu yıl 79’uncu kez düzenlenen Venedik Film Festivali’ne damgasını vurdu. “Sintiyagenda” isimli son kitabının tanıtımı için çektiği kısa filmi bitirir bitirmez festivale katılan başarılı yazar, dünyaca ünlü isimlerin boy gösterdiği final gecesinde kırmızı halının da ilgi odağı oldu. 

20 Eylül 2022 Salı 14:05
VENEDİK FİLM FESTİVALİ’NE ‘EYLEM’ DAMGASINI VURDU!

HABER: BURHAN AKDAĞ

Dünyanın en köklü film festivallerinden 79. Venedik Film Festivali yine pek çok ünlü yıldıza ev sahipliği yaptı. Senarist, yönetmen ve yazar Eylem Tok, 31 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivalin dikkat çeken konukları arasındaydı. 

Londra merkezli yayınevi Sintiyapera'nın bu sene çıkaracağı bir "women's diary" niteliğindeki Sintiyagenda'nın lansman filmiyle festivallere katılmaya hazırlanan Eylem Tok, yazıp yönettiği ve çekimleri Arnavutköy'ün Karaburun beldesinde gerçekleştirilen, aforizmalardan ilhamla sanatsal ve stilize bir vizyonla gerçekleştirilen çalışması büyük ses getirdi. Kısa filmde Eylem Tok’a eşlik eden model ve oyuncu Ornella Karabumba da etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 

Festivalde ilgi odağı olan Eylem Tok, çalışmaları ile ilgili medya mensuplarına yaptığı açıklamada, “Film kadının hikâyesini, herkesin hikâyesini anlatıyor; hayal kırıklıkları, anıların bıraktıkları ve yeniden doğuş, değerleri var etme, inşa etme kavramlarına değiniyor” dedi. 

Eylem Tok, öykünün kendi yaşamından izler taşıdığını da vurgularken, “ Benim için kişisel bir tarafı da var. Öykü, var etme sürecim ve tüm insanların hayatına dokunuş serüvenimle de ilgili. Filmde iki kadının dünyası birleşiyor. Doğuşu ve yaşamdan beslenip, yaratım mücadelesinde var ettikleriyle ilham kaynağı olan yazar Eylem'in dünyası; Ornella'nın canlandırdığı tüm kadınları ve insanları temsil eden karakterin dünyasına ışık tutuyor” ifadelerini kullandı. 

‘SİNTİYAGENDA’ KADINLARA  EŞLİK EDECEK BİR SIRDAŞ!

Başarılı yazar, tüm kadınların kendisinden bir şey bulabileceğini vurguladığı açıklamasında,  "Sintiyagenda'nın yayınlanması benim için özel bir tecrübe. Herkese, özellikle de kadınlara her gün eşlik edecek bir sırdaş, hayatın iniş çıkışlarına şahit ve ortak olacak bir arkadaş. Filmde de bu duyguların peşinden gittik ve özel bir çekim gerçekleştirdik. Festivalin ardından filmimiz İstanbul ve Londra’da özel bir gala ile seyirciyle buluşacak” ifadesini kullandı. 

Eylem Tok açıklamasında son olarak, “Bu yıl festivali izlemek ve bu havayı teneffüs etmek için buradayım. Gelecek yıl Venedik Film Festivali’ne yarışmacı olarak katılmayı hedefliyorum. Uluslararası festivallere çekeceğim kısa ve uzun metrajlı filmlerle katılmak en büyük arzum. Önümüzdeki aylarda “Sintiyagenda” ile Londra ve Berlin Film Festivalleri’ne de davet edildim” şeklinde konuştu. 

Festivalde gösterilen filmleri ve etkinlikleri yakından takip eden, sinema dünyasının ünlü isimleriyle sohbet etme fırsatı bulan başarılı senarist, yönetmen ve yazar Eylem Tok final gecesinde Versace imzalı kıyafetiyle dünya basınının ilgi odağı oldu. Kısa filmindeki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Eylem Tok, kırmızı halının yıldızlaşan isimleri arasındaydı. 

Bu yıl 79. kez düzenlenen Venedik Film Festivali'nde büyük ödül olan Altın Aslan'ı “All the Beauty and the Bloodshed” isimli belgeseliyle Oscar ödüllü Amerikalı yönetmen ve belgesel yapımcısı Laura Poitras aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Eylem TokAllahın PiyonlarıMihrVENEDİK FİLM FESTİVALİ
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