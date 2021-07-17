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Vedat Alçay yaza damga vuracak! Vedat Alçay'dan yeni hit: Anam Babam

Şarkıcı Vedat Alçay yaza damga vuracağı hit şarkının hazırlıklarını tamamladı. 

17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:43
21 Okunma
Vedat Alçay yaza damga vuracak! Vedat Alçay'dan yeni hit: Anam Babam

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Anam Babam adlı yeni teklisini müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Vedat Alçay şarkının klip çekimleri için hız kesmeden çalışmalara devam ediyor. 

4 farklı çalışmaya imza atan Vedat Alçay'ın ilk şarkısını pandeminin ilk günü çıkardı. 

Pandemi döneminde şarkı çıkarmanın büyük şanssızlık olmasına rağmen şarkılarının sevildiğini belirten Vedat Alçay, ''Anam Babam ile bu yazı kasıp kavuracağız.'' açıklamasını yaptı.

Müzik ve sahne aşkıyla okulu yarıda bıraktığını ve doğup büyüdüğü Şanlıurfa’dan İstanbul’a geldiğini söyleyen sevilen şarkıcı müzik piyasasında kalıcı olmak istiyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Vedat AlçayHitAnam Babamşarkı
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