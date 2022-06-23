VEDAT ALÇAY'DAN REKOR  ŞARKI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yakın zamanda da çıkardığı yine sözü ve müziği kendisine ait olan 'Gülüşlerine Hayranın ' sarkisi ile 300 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan sanatçı iki şarkısıyla birden trendlerde yerini alarak farkını gösterdi.

‘Anam Babam’ ve ‘Gülüşlerine Hayranım’ ile sosyal medya rekoru kırdı

Söz ve müziği kendisine ait olan 'Gülüşlerine Hayranım', 'Anam Babam', şarkısının binlerce kişi tarafından paylaşılması sosyal medya içeriklerinde en çok tercih edilen şarkıları ve clup ve eğlence yerlerinin yaz aylarında en çok dinlenilen şarkıları haline geldi.