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VEDAT ALÇAY'DAN REKOR  ŞARKI

Pop müziğinin genç sesi Vedat Alçay, sözü  ve müziği  kendisine ait olan 'Anam Babam' şarkısıyla başarılı  bir  çıkış yaptı.

23 Haziran 2022 Perşembe 12:11
VEDAT ALÇAY'DAN REKOR  ŞARKI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yakın zamanda da çıkardığı  yine  sözü  ve müziği  kendisine ait olan 'Gülüşlerine Hayranın ' sarkisi ile 300 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan sanatçı iki şarkısıyla  birden trendlerde yerini alarak farkını gösterdi.

 ‘Anam Babam’ ve ‘Gülüşlerine Hayranım’ ile sosyal medya rekoru kırdı

Söz ve müziği  kendisine ait olan  'Gülüşlerine Hayranım', 'Anam Babam', şarkısının  binlerce  kişi  tarafından paylaşılması sosyal medya içeriklerinde en çok tercih edilen şarkıları ve clup ve eğlence yerlerinin yaz aylarında en çok dinlenilen şarkıları haline  geldi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Vedat Alçay
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